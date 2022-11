Les PDG "boomerang" ne réussissent pas toujours ; Disney espère que celui-ci va contrecarrer la tendance.

Cela semble être l'espoir derrière la décision surprise de la société de ramener l'ancien directeur général Bob Iger pour remplacer Bob Chapek. La décision a été largement applaudie par Wall street, l'action de Disney gagnant plus de 6 % lundi pour réduire sa perte à 37 % pour l'année à ce jour.

Le déménagement prend effet immédiatement.

Au cours de son premier mandat, de 2005 à 2020, les rendements annualisés pour les actionnaires de Disney ont été supérieurs à 14 %, bien au-dessus de son rival Comcast Corp et du marché boursier en général, et au total, au cours de cette période, l'action a augmenté de plus de 400 %.

Pourtant, les analystes et certains investisseurs disent que le retour d'un PDG qui répète son succès passé n'est pas acquis, et que la décision de lui confier à nouveau les rênes peut être un signe que la culture de l'entreprise s'essouffle.

"Du point de vue de la gouvernance, c'est un gros drapeau rouge", a déclaré Brian Frank, dont les Fonds Frank ont détenu Disney par intermittence dans le passé et n'ont actuellement pas de position dans la société, considérant sa valorisation comme trop élevée. "Il s'agit de l'une des entreprises de la plus haute qualité au monde, avec les meilleures marques au monde, mais cela me montre qu'ils sont mauvais dans la planification de la succession."

Disney n'a pas répondu à une demande de commentaire pour cette histoire.

CHANGEUR DE JEU OU RATÉ ?

Dans l'ensemble, la performance boursière des entreprises dirigées par des PDG qui sont retournés occuper leur ancien poste - ce qu'on appelle les PDG boomerang - était de 10,1 % inférieure pendant leur mandat à celle des entreprises dirigées par des PDG qui n'avaient pas occupé ce poste auparavant, selon une étude de 2020 publiée dans la MIT Sloan Management Review par Christopher Bingham, Bradley Hendricks, Travis Howell et Kalin Kolev.

Selon l'étude, les facteurs principaux de la mauvaise performance des PDG récidivistes étaient les suivants : si le dirigeant était le fondateur de l'entreprise, s'il travaillait dans un secteur dynamique ou en évolution rapide, et si l'entreprise avait négligé la planification de la succession.

Les actions de Xerox ont chuté de 60 % au cours de l'année qui a suivi le retour de Paul Allaire en tant que PDG en 2000, car l'entreprise n'a pas réussi à s'adapter aux nouvelles technologies numériques, selon l'étude. Les actions de Procter & Gamble Co, quant à elles, ont augmenté d'environ 3 % pendant les deux ans du second mandat de A.G. Lafley en tant que PDG, alors que l'indice général S&P 500 a augmenté d'environ 26 % pendant la même période.

Xerox a refusé tout commentaire et P&G n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Pourtant, il y a des raisons de penser que Disney a peut-être pris la bonne décision en ramenant Iger, a déclaré Bingham.

"Il y a peut-être plus de raisons d'être optimiste par rapport à certains de ces autres PDG boomerang, car Iger n'était pas le fondateur, n'est pas parti trop longtemps et revient avec un plan pour aider à la succession", a-t-il déclaré dans un e-mail à Reuters.

Steve Jobs d'Apple Inc. est peut-être le meilleur scénario d'un PDG qui revient dans son ancienne entreprise. Steve Jobs a repris son poste de PDG en 1997 alors qu'Apple était au bord de l'effondrement et en a fait l'entreprise la plus valorisée au monde lorsqu'il s'est retiré en 2011.

Howard Schultz, qui a construit la franchise Starbucks Corp, a également réussi son deuxième passage. Les actions ont augmenté de plus de 1 000 % pendant son mandat entre 2008 et 2017.

Starbucks n'a pas fait de commentaire sur cette histoire, mais a dirigé Reuters vers ses résultats de bénéfices qui ont dépassé les attentes après le troisième mandat de Schultz en tant que PDG.

"Je pense que cela change la donne", a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements et gestionnaire de portefeuille chez Hightower Advisors, à propos de Disney. Link a possédé l'action dans le passé et est optimiste sur le nom. "Cela me rappelle beaucoup Starbucks 2.0 ou 3.0 avec le retour de Howard Schultz chez Starbucks", a déclaré Link. "Je pense que la seule chose pour laquelle [Iger] n'est pas doué est de trouver un successeur."

Alors que Wall street se réjouit du retour d'Iger, le succès à long terme de Disney dépendra de sa capacité à rendre l'activité de streaming de la société rentable tout en gérant le déclin de son activité de télévision traditionnelle et un ralentissement probable de sa division parcs si l'économie tombe en récession, a déclaré David Heger, analyste chez Edward Jones.

"Iger a peut-être esquivé une balle parce que la période pendant laquelle Chapek était PDG n'était pas idéale avec la fermeture des parcs et l'arrêt de la production de films en cas de pandémie", a déclaré Heger. "Mais ce n'est pas une position enviable pour revenir car il y a tellement de défis différents à travers l'entreprise et l'industrie."