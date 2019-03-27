HUBERT SAGNIÈRES, VICE-PDG D'ESSILOR LUXOTTICA, DÉCLARE DANS UNE LETTRE AUX SALARIÉS D'ESSILOR QU'IL CONTINUERA À VEILLER À L'ACCÉLÉRATION DE "L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE" DU GROUPE PLUTÔT QUE DE SE LAISSER "DÉVIER PAR DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE"
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27/03/2019 | 21:01
HUBERT SAGNIÈRES, VICE-PDG D'ESSILOR LUXOTTICA, DÉCLARE DANS UNE LETTRE AUX SALARIÉS D'ESSILOR QU'IL CONTINUERA À VEILLER À L'ACCÉLÉRATION DE "L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE" DU GROUPE PLUTÔT QUE DE SE LAISSER "DÉVIER PAR DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE"