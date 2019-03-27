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Hubert Sagnières

Age : 63
Pays de résidence : Non renseigné
Principales sociétés : EssilorLuxottica SA
Biographie : Mr. Hubert Sagnières is a Chairman at Essilor International SAS and a Chairman & Chief Executive Off

HUBERT SAGNIÈRES, VICE-PDG D'ESSILOR LUXOTTICA, DÉCLARE DANS UNE LETTRE AUX SALARIÉS D'ESSILOR QU'IL CONTINUERA À VEILLER À L'ACCÉLÉRATION DE "L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE" DU GROUPE PLUTÔT QUE DE SE LAISSER "DÉVIER PAR DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE"

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27/03/2019 | 21:01

HUBERT SAGNIÈRES, VICE-PDG D'ESSILOR LUXOTTICA, DÉCLARE DANS UNE LETTRE AUX SALARIÉS D'ESSILOR QU'IL CONTINUERA À VEILLER À L'ACCÉLÉRATION DE "L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE" DU GROUPE PLUTÔT QUE DE SE LAISSER "DÉVIER PAR DES QUESTIONS DE GOUVERNANCE"

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