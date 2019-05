La valeur du jour à Paris - ESSILORLUXOTTICA rassure en mettant un terme aux problèmes de gouvernance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EssilorLuxottica gagne 1% à 111,3 euros et signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 après la conclusion d’un accord avec Delfin, le holding de Leonardo Del Vecchio, co-Président directeur général et actionnaire majoritaire du groupe, pour mettre un terme aux problèmes de gouvernance, qui tiraillent le numéro un mondial de l’optique depuis plusieurs mois. L’accord, qui règle tout différend existant entre les parties, pose également les bases d'une collaboration plus étroite entre le géant français des verres français Essilor et le lunetier italien Luxottica, qui poursuivent leur fusion.Les problèmes de gouvernance, qui rythmaient l'actualité d'EssilorLuxottica depuis plusieurs mois, touchent enfin à leurs termes. Une annonce de bon augure à quelques jours de l'Assemblée générale, le 16 mai prochain.Selon l'accord, Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières , les co-PDG du groupe dont la relation est particulièrement tendue depuis plusieurs mois, ont délégué à Francesco Milleri (Vice-Président et Directeur Général de Luxottica Group) et à Laurent Vacherot (Directeur Général d'Essilor International) la responsabilité de développer et mettre en œuvre de la stratégie et le processus d'intégration d'EssilorLuxottica."Ils ont pour mission d'accélérer la simplification du nouveau groupe par l'intégration des deux sociétés opérationnelles dans les 12 à 24 mois", a précisé la société.Par ailleurs, la recherche d'un nouveau directeur général a été confirmée. Un poste pour lequel Francesco Milleri et Laurent Vacherot ont indiqué qu'ils n'étaient pas candidats.EssilorLuxottica a également indiqué qu'il sera mis fin à toutes les procédures judiciaires, y compris la demande d'arbitrage déposée par Delfin devant la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale le 27 mars 2019.En parallèle, Valoptec, association représentant les salariés, a décidé de retirer la résolution soumise le 18 avril 2019 en vue de la nomination, à l'Assemblée Générale du 16 mai 2019, d'un administrateur additionnel au Conseil d'administration d'EssilorLuxottica.Une série d'annonces saluée par les investisseurs, qui s'inquiétaient des conséquences économiques pour le numéro un mondial des lunettes et verres optiques.EssilorLuxottica a en effet pâti en Bourse de cette crise, qui secouait la gouvernance depuis octobre 2018.Dans le sillage de ces annonces, Leonardo Del Vecchio et Hubert Sagnières ont tous deux indiqués leurs optimismes quant au rapprochement stratégique." Avec ces décisions qui mènent à une entreprise plus unifiée, EssilorLuxottica est bien positionné pour accélérer sa croissance ", a notamment commenté Hubert Sagnières , Vice-Président Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.