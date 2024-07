Igor Ivanovich Sechin est l'ancien vice-premier ministre de la Russie. Actuellement, M. Sechin est président de la St. Petersburg International Mercantile Exchange ZAO, président d'Inter RAO UES PJSC, président du National Oil Consortium LLC, président du conseil de surveillance du club de hockey professionnel CSKA, président de United R&D Center, vice-président, président et PDG de Rosneft Oil Co. et président de Rosneft-Sakhalinmorneftegaz JSC (une filiale de Rosneft Oil Co.) et président de Rosneftegaz JSC. Igor Ivanovich Sechin est également membre du conseil d'administration de TNK-BP Ltd. Dans le passé, il a été président de Rosneft Oil Co. Président de RN Management et président de RN Holding OJSC (toutes deux filiales de Rosneft Oil Co.), président d'Inter RAO UES PJSC, président de RN-TSIR, président de The United Shipbuilding Corp. et président de Far Eastern Shipbuilding & Shiprepairing Center JSC. M. Sechin a obtenu un doctorat de l'université d'État de Pushkin Leningrad.

Principales sociétés ROSNEFT OIL Directeur Général National Oil Consortium LLC National Oil Consortium LLC Oil & Gas Production Energy Minerals National Oil Consortium LLC operates as a holding Russian company created for the realization of energy projects. The company is based in Moscow, Russian Federation. National Oil Consortium was acquired by Rosneft Oil Co. on January 25, 2013 for $199.63 million. Président