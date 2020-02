Ilham Kadri Age : 50 Patrimoine public : 325 469 USD Principales sociétés : Solvay SA - A. O. Smith Corporation Biographie : Ilham Kadri founded The Issa Hygieia Network. Presently, Dr. Kadri occupies the position of Chairman » Lire la suite Les prévisions de Solvay pour 2020 font grimacer le marché 0 26/02/2020 | 11:36 Envoyer par e-mail :

(Actualisation : informations supplémentaires sur les objectifs 2020, interview de la directrice générale de Solvay, Ilham Kadri, impact attendu du coronavirus, commentaires d'analystes et cours de Bourse) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Solvay déçoit les investisseurs. L'action recule de 3,4% mercredi, à 92,05 euros, alors que la prévision du groupe de chimie d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) au mieux stable en 2020 en données organiques, ne répond pas aux attentes du marché. Pour l'exercice en cours, Solvay a indiqué anticiper une stabilité ou une baisse organique inférieure à 3% de son Ebitda. Pour la plupart des analystes, il s'agit d'une déconvenue. Oddo BHF prévoyait par exemple une progression organique de 1% de l'Ebitda cette année. "Cet objectif des dirigeants pour 2020 est nettement en-dessous de leur ambition d'une croissance organique moyenne de 5% de l'Ebitda entre 2020 et 2024 et obligera Solvay à se surpasser à partir de l'année prochaine", relève pour sa part Citi. De plus, les investisseurs devront attendre la seconde moitié de cette année pour entrevoir une amélioration des conditions de marché. Solvay s'attend à un premier semestre 2020 plus difficile que le second, en raison des impacts liés à l'arrêt de la production du Boeing 737 MAX, aux difficultés rencontrées par les secteurs du pétrole et du gaz ainsi qu'au virus Covid-19 émanant de Chine. Covid-19 et 737 Max pèseront sur le 1er trimestre Au premier trimestre, l'impact du Covid-19 sur son Ebitda sera de l'ordre de 25 millions d'euros, a prévenu Solvay. L'impact lié aux difficultés de Boeing avec son appareil 737 Max est évalué entre 30 et 40 millions d'euros. L'Ebitda du groupe est ainsi attendu en baisse de l'ordre de 5% à 10% au premier trimestre, selon les dirigeants. Concernant ses ambitions pour le moyen terme, le chimiste belge a rehaussé son objectif de réduction des coûts fixé en novembre lors de la présentation de son plan stratégique "GROW" à horizon 2024. Entre 2020 et 2024, le groupe compte économiser chaque année plus de 350 millions d'euros, alors qu'il prévoyait initialement d'abaisser ses coûts de 300 à 350 millions d'euros en rythme annuel sur cette même période. Cet ajustement est notamment la conséquence des mesures d'efficacité prises en ce début d'exercice et qui doivent conduire à la suppression nette de 350 postes au niveau mondial d'ici fin 2021. "Nous continuons à préparer l'avenir en prenant des mesures d'efficacité supplémentaires dans le but d'investir dans la croissance et dans des activités à meilleur rendement comme les matériaux avancés", a indiqué Ilham Kadri, la directrice générale de Solvay, dans un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones. "Solvay va toutefois conserver le même niveau d'investissement dans la recherche et l'innovation", a ajouté la dirigeante. Solvay a, par ailleurs, confirmé tous ses autres objectifs financiers pour le moyen terme. Dans le cadre de son plan stratégique "GROW", le groupe prévoit toujours une croissance organique moyenne de son Ebitda autour de 5% entre 2020 et 2024. D'ici à 2024, Solvay anticipe également un taux de conversion du flux de trésorerie disponible supérieur à 30% et un taux de rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de 11%. L'Ebitda a déjà reculé en 2019 Ces prévisions ont été formulées ou rappelées après la présentation de résultats légèrement dégradés au titre de l'exercice 2019, mais conformes aux anticipations des dirigeants et des analystes. L'an passé, le chimiste a dégagé un résultat net sous-jacent de 1,08 milliard d'euros, en diminution de 1%. L'Ebitda s'est établi à 2,32 milliards d'euros, en recul de 0,4%. En données organiques, soit à périmètre et taux de change constants, cet indicateur a fléchi de 2,8% l'an passé, en raison principalement de la baisse des volumes. Se sachant confronté à un contexte de marché particulièrement adverse, le chimiste anticipait un recul organique de 2% à 3% de son Ebitda cette année. Au cours du dernier exercice, le chiffre d'affaires a plié de 0,1% en données publiées et de 2,2% à périmètre et changes constants, à 10,24 milliards d'euros. Le taux de marge d'Ebitda est ainsi ressorti quasiment stable sur un an, à 22,7%. Selon un consensus fourni par la société, les analystes prévoyaient un résultat net sous-jacent de 1,1 milliard d'euros, un Ebitda de 2,32 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 10,33 milliards d'euros. "Le cash est roi" L'an dernier, Solvay a enregistré un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies de 606 millions d'euros, en amélioration de 40 millions d'euros sur un an. "Dans les périodes troublées, 'cash is king'", a commenté Ilham Kadri, se félicitant d'avoir consacré il y a un an les flux de trésorerie comme principal indicateur utilisé pour le calcul de la rémunération variable des dirigeants du groupe. Le taux de conversion du flux de trésorerie s'est inscrit à 27,8% l'an passé, en hausse de 1,8 point de pourcentage, et le ROCE a atteint 8,1%, en baisse de 0,1 point de pourcentage. Solvay prévoyait pour 2019 un taux de conversion du flux de trésorerie autour de 22% et un taux de rentabilité des capitaux employés (ROCE) de 8%. JPMorgan Cazenove rappelle que l'amélioration du taux de conversion du flux de trésorerie devrait conduire à une réévaluation de la valorisation de Solvay. Le groupe s'attend à ce que cet indicateur atteigne 28% cette année. Lors de sa prochaine assemblée générale, Solvay proposera le versement d'un dividende de 3,75 euros par action au titre de l'exercice 2019, stable par rapport à celui payé au titre de 2018. Un acompte de 1,50 euro par action a déjà été distribué en janvier. Le solde de 2,25 euros par titre sera versé le 20 mai. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - ECH COMMUNIQUES FINANCIERS DE SOLVAY: http://www.solvay.com/fr/investors/news_and_results/results/index.html Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. 