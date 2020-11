Solvay relève son objectif de cash-flow 2020 après avoir mieux résisté que prévu au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Solvay a rehaussé jeudi son objectif de flux de trésorerie disponible pour 2020 après que les résultats du groupe de chimie ont mieux résisté que prévu aux conséquences de la crise sanitaire du coronavirus au troisième trimestre.

Entre juillet et septembre, le flux de trésorerie disponible de Solvay est ressorti à 366 millions d'euros, en amélioration de 17,1% sur un an et bien supérieur aux attentes des analystes, qui attendaient cet indicateur autour de 23 millions d'euros, selon Factset. La dette nette de Solvay a ainsi diminué de 350 millions d'euros entre fin juin et fin septembre, pour s'établir à 4,3 milliards d'euros.

"L'attention continue que nous portons au cash et aux coûts dans cet environnement difficile a permis de générer un free cash-flow record de 801 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année", a indiqué Ilham Kadri, la directrice générale du groupe belge, citée dans un communiqué.

Dans ce contexte, Solvay a rehaussé son objectif de flux de trésorerie disponible pour 2020, désormais attendu autour de 900 millions d'euros, sauf nouvelle évolution défavorable de la pandémie de coronavirus. Il était auparavant attendu "stable" par rapport au niveau de 606 millions d'euros affiché en 2019. D'après le consensus établi par Factset, les attentes des analystes pour le flux de trésorerie disponible annuel se situaient à 567 millions d'euros.

Reflétant cette prévision d'une forte génération de trésorerie cette année, Solvay a annoncé qu'un acompte de 1,50 euro par action sera versé aux actionnaires le 18 janvier 2021 sur le dividende qui sera payé au titre de l'exercice 2020.

L'Ebitda supérieur au troisième trimestre à celui des trois mois précédents

"Nos mesures visant la réduction des coûts ont permis de renforcer la performance de l'Ebitda par rapport au trimestre précédent en dépit des vents contraires persistants sur certains de nos marchés clés", a également expliqué Ilham Kadri.

Au troisième trimestre, l'Ebitda s'est inscrit à 473 millions d'euros, en baisse de 21,4% sur un an, dont un repli de 17,3% en données organiques. Il a toutefois progressé de 7,7% par rapport à l'Ebitda de 439 millions d'euros réalisé au deuxième trimestre 2020. A ce niveau, l'Ebitda représente 22,5% du chiffre d'affaires, qui s'est établi à 2,1 milliards d'euros, après avoir reculé de 18,4% en raison de la baisse des volumes et de l'impact des variations des taux de change. Le taux de marge d'Ebitda atteignait 23,3% au troisième trimestre 2019.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, les dirigeants ont indiqué viser un Ebitda compris entre 1,89 et 1,97 milliard d'euros, alors qu'il avait atteint 2,32 milliards d'euros l'an passé et que les analystes l'attendent proche de 1,91 milliard d'euros.

Malgré la persistance de la pandémie de coronavirus, Solvay a relancé certains investissements "de manière sélective", en même temps qu'il explore des options pour la vente de certaines activités.

"A ce jour, des accords ont été conclus pour la cession de certaines lignes de produits, y compris l'activité de chlorate de sodium et des actifs situés au Portugal, certains produits fluorés ainsi que notre site en Corée et, ces derniers jours, la gamme de produits pour traitement des matériaux", a détaillé Solvay.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

