Solvay suspend ses objectifs 2020, maintient son dividende

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Solvay a annoncé jeudi avoir suspendu ses perspectives pour l'année 2020, en raison de l'incertitude liée à la pandémie de coronavirus.

La société avait indiqué fin février tabler pour 2020 sur une variation de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent comprise entre 0% et -3%, ainsi que sur une rentabilité des capitaux employés d'environ 8%, stable par rapport à 2019.

Le groupe a par ailleurs indiqué maintenir sa proposition d'un dividende brut de 3,75 euros par action, se décomposant en un dividende final de 2,25 euros par titre après un acompte de 1,5 euro payé en janvier.

Citée dans un communiqué, Ilham Kadri, la directrice générale du groupe, a indiqué que Solvay prenait plusieurs mesures pour réduire les coûts et protéger sa trésorerie face à la crise. "Nous continuons à réduire nos engagements de retraite, et diminuons nos dépenses d'investissement de 250 millions d'euros en 2020", a affirmé la dirigeante. "La solidité de notre bilan - avec des réserves d'environ 4 milliards d'euros composées de cash et de facilités de crédit non utilisées - et l'accent mis sur la génération de cash durant cette période difficile me rendent confiante que Solvay traversera cette période difficile sans accroc", a poursuivi Ilham Kadri.

Solvay a également annoncé la création d'un fonds de solidarité pour soutenir ses employés qui seraient confrontés à des difficultés liées à la crise financière. "Les cadres dirigeants se sont portés volontaires unanimement pour contribuer à hauteur de 15% de leur salaire du reste de l'année", a expliqué le chimiste. Solvay a par ailleurs invité ses actionnaires à contribuer à ce fonds en versant un tiers du dividende final, soit 0,75 euro par action.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones

