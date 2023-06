Diageo : Debra Crew nommée directrice générale

Le conseil d'administration de Diageo annonce aujourd'hui avoir nommé Debra Crew, directrice générale et administratrice exécutive de Diageo à compter du 8 juin 2023.Cette nouvelle fait suite à l'annonce, mercredi, du décès à l'âge de 63 ans de Sir Ivan Menezes , patron emblématique de Diageo décédé à la suite d'une brève maladie.Arrivé au sein du groupe en 1997, lors de la fusion entre Guinness et Grand Metropolitan, Ivan Menezes avait occupé de nombreux postes à responsabilités au sein du groupe avant de se hisser jusqu'au poste de directeur général en 2013.Au cours de son mandat, Diageo a connu une période de croissance exceptionnelle, qui s'est traduite par une envolée de 76% de son cours de Bourse, à comparer avec un gain de 15% pour l'indice FTSE 100 dans l'intervalle.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.