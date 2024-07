James S. Tisch est un homme d'affaires qui a été à la tête de 13 entreprises différentes. M. Tisch occupe le poste de président de WNET, président de WLIW Channel 21, président et directeur général de Loews Hotels LLC et président, directeur général et administrateur de Loews Corp. et président et directeur général de Loews Corp. (Investment Portfolio) (une filiale de Loews Corp.). James S. Tisch est également coprésident de The Mount Sinai Health System, Inc. et membre du Council on Foreign Relations, Inc. et de l'American Academy of Arts & Sciences. Il est également président émérite de Interactive Engagement Group LLC et siège au conseil d'administration de 7 autres sociétés. Dans le passé, il a été président de WNET, coprésident de l'hôpital Mount Sinai, vice-président de Neurogen Corp, président de la Fédération juive d'Amérique du Nord, Inc. et de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines. Président de l'Agence juive pour Israël et président de l'UJA-Federation of New York. James S. Tisch est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université Cornell et d'un MBA de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

Principales sociétés Loews Corp. (Investment Portfolio) Loews Corp. (Investment Portfolio) Investment Managers Finance Loews Corp. (Investment Portfolio) (Loews-IP) is the investment portfolio division of Loews Corp. (NYSE: L), a diversified holding company headquartered in New York City. Founded in 1954, Loews-IP manages the investment portfolio of the group.