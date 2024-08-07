* LE PDG DE JPMORGAN, JAMIE DIMON, DIT QU'IL ESPÈRE QUE NOUS AURONS UN ATTERRISSAGE EN DOUCEUR - INTERVIEW CNBC
* LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE JPMORGAN, JAMIE DIMON, SE DIT SCEPTIQUE QUANT À LA POSSIBILITÉ D'ATTEINDRE UN TAUX D'INFLATION DE 2 %.
* JPMORGAN CEO DIMON DIT QU'ACTUELLEMENT NOUS NE SOMMES PAS EN RÉCESSION CNBC
* LE PDG DE JPMORGAN, JAMIE DIMON, DÉCLARE QUE "JE SUIS TRÈS HEUREUX DE FAIRE CE QUE JE FAIS" LORS D'UNE INTERVIEW SUR CNBC
* LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE JPMORGAN, M. DIMON, AFFIRME QUE LES PERTES LIÉES AUX CARTES DE CRÉDIT SE SONT NORMALISÉES, MAIS QU'ELLES POURRAIENT ENCORE S'AGGRAVER, CNBC
* Le PDG de JPMORGAN, M. DIMON, déclare que les pertes liées aux cartes de crédit se sont normalisées, mais qu'elles pourraient s'aggraver CNBC Autres informations sur l'entreprise :