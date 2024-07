M. James Dimon est président et directeur général de JPMorgan Chase Bank, NA et de JPMorgan Chase & Co. et membre du Business Council. Il est devenu président du conseil d'administration le 31 décembre 2006, et est directeur général et président depuis le 31 décembre 2005. M. Dimon est membre du conseil d'administration de la Harvard Business School et de Catalyst, président de la Business Roundtable et membre du Business Council. Il est également membre du conseil d'administration de la New York University School of Medicine. Il ne siège au conseil d'administration d'aucune société cotée en bourse autre que JPMorgan Chase. M. Dimon a été président et directeur général à la suite de la fusion de JPMorgan Chases avec Bank One Corporation en juillet 2004. À Bank One, il a été président et directeur général de mars 2000 à juillet 2004. Avant de rejoindre Bank One, M. Dimon a occupé un large éventail de postes de direction chez Citigroup Inc, Travelers Group, Commercial Credit Company et American Express Company. Il est diplômé de l'université de Tufts et a obtenu un M.B.A. de la Harvard Business School.

JPMorgan Chase Bank, NA (Investment Management) is the investment management division of JPMorgan Chase Bank, NA, ultimately held by JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), a global financial services firm. Headquartered in New York City, JPMC-IM provides asset management services for corporations, institutional investors, hedge funds, governments, healthcare organizations, educational institutions and affluent individuals.