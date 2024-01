Originaire d'Allemagne, Jan Jenisch est titulaire d'un MBA obtenu à l'Université Fribourg (Suisse). Il a également fait des études aux États-Unis.

En 1996, il rejoint la société suisse Sika, qui développe et fabrique des systèmes et des produits pour les secteurs des matériaux de construction et de l'automobile, dans laquelle il a exercé diverses fonctions de direction dans plusieurs pays. Il devient membre du conseil d'administration en 2004, à la tête de la division Industrie, et a été président de la région Asie-Pacifique de 2007 à 2012, année au cours de laquelle il devient Directeur Général de Sika AG.



Sous sa direction, les performances économiques sont exceptionnelles, avec pour effet le triplement de la capitalisation boursière. Sur le terrain, Sika s'est développé sur de nouveaux marchés et a établi de nouveaux standards de performance en termes de ventes et de rentabilité.

Sa nomination à la tête de LafargeHolcim intervient dans un contexte tendu, avec la fameuse affaire syrienne et les soucis culturels consécutifs au rapprochement entre Lafarge et Holcim. C'est donc une volonté d'injecter du sang neuf et de repartir vers l'avant qui a motivé à la nomination en 2017 de M. Jenisch à la tête du géant des matériaux et solutions de construction.



Face aux défis auxquels est confronté le groupe, Jan Jenisch décide de miser sur le long terme. C'est ainsi qu'en mars 2018, il a annoncé une nouvelle stratégie "Construire pour la croissance", qui vise, à l'horizon 2022. Concrètement, cela s'est traduit par un désengagement en Asie du Sud-Est, afin de se désendetter, mais également en vue de réaliser de nouvelles acquisitions sur d'autres marchés.

Par ailleurs, en plus de son activité à la tête du cimentier, il siège au conseil d'administration d'Ambuja Cements Ltd., d'ACC Ltd., de Schweiter Technologies AG et de la Fondation LafargeHolcim pour la construction durable.



Principales sociétés HOLCIM LTD Chief Executive Officer Holcim Foundation For Sustainable Construction Chief Executive Officer