Jean-Dominique Senard est né le 7 mars 1953 à Neuilly-sur-Seine. C’est une personnalité française du monde des affaires, principalement connue pour avoir été président du groupe Michelin de 2012 à 2019, puis de Renault depuis janvier 2019.

Jean-Dominique Senard est un ancien élève d’HEC (Hautes Etudes Commerciales). Titulaire d’une maîtrise de droit, il débute sa carrière en tant que responsable des opérations de gestion des risques financiers au sein du groupe Total de 1979 à 1987. Puis, de 1987 à 1996, il travaille à la direction de la trésorerie chez Saint Gobain.



De 1996 à 2001, il rejoint le groupe Pechiney en tant que directeur financier. Il devient ensuite directeur du secteur Aluminium Primaire du groupe jusqu’en 2004. Jean-Dominique Senard est chargé, au titre de membre du Comité Exécutif du groupe Alcan, de réaliser l’intégration de Pechiney. Il devient alors président de Pechiney SA.

Il rejoint par la suite le groupe Michelin en mars 2005 et devient directeur financier et membre du Conseil Exécutif du Groupe. Deux ans plus tard, en mai 2007, il devient gérant non-commandité du groupe Michelin. Il est finalement nommé gérant associé commandité, lors de l’assemblée générale des actionnaires du groupe, le 13 mai 2011. Le 11 mai 2012, Jean-Dominique Senard devient Président de Michelin, succédant à Michel Rollier.

Sous sa direction, l’endettement diminue fortement en passant de 1 053 à 142 millions d’euros en 2014. En octobre 2014, le mandat de Jean-Dominique Senard est renouvelé pour quatre années.



Pendant sa gouvernance, il axe sa politique sur plusieurs volets. Socialement, il privilégie le dialogue en autorisant notamment l’entrée d’un représentant syndical au conseil de surveillance du groupe. Il développe également la compétitivité de la production et des ventes pour répondre à la globalisation de l’économie. Enfin, il valorise la politique d’apprentissage pour attirer les jeunes vers des emplois sous évalués.

En 2017, il est considéré comme un des favoris pour succéder à Pierre Gattaz à la tête du Medef, l'organisation patronale française. Il renonce finalement en raison de la limite d'âge pour être candidat, fixée statutairement à 65 ans.

Le 9 février 2018 est annoncé le remplacement de Jean-Dominique Senard au poste de président du groupe Michelin, par Florent Menegaux, à la prochaine assemblée générale de 2019.



En mars 2019, le conseil d'administration de Renault décide de le nommer au poste de président en remplacement de Carlos Ghosn. Il devient ainsi le onzième président dans l'histoire du groupe.



Principales sociétés RENAULT Chairman Entreprises pour l'Environnement Chairman