Jean-Marie Tritant est un homme d'affaires français qui a été à la tête de 17 entreprises différentes. Il occupe actuellement le poste de président de Proyectos Inmobiliarios New Visions SL, président de Unibail-Rodamco Steam SL, président de Proyectos Inmobiliarios Time Blue SL, président du Centre des Nouvelles Industries et Technologies SAS et directeur et secrétaire de Unibail Rodamco Real Estate SL. Jean-Marie Tritant est également Group Chief Executive & Operating Officer chez Unibail-Rodamco-Westfield SE et siège au conseil d'administration de 5 autres sociétés. Dans le passé, il a occupé les fonctions de Président chez Espace Expansion SAS, Directeur Général chez Immobilire Lidice, Directeur Général & Administrateur chez Socit Foncire du 6, Gérant chez Beg Investissements, Gérant pour Cefic Gestion, Gérant de Geniekiosk SARL, Gérant chez Sogefic SARL, Gérant chez Espace Coquelles SARL, Président d'Unibail Rodamco Proyecto Badajoz SL, Président de Rodamco Gestion, Président Directeur Général d'Unibail Management SAS, Directeur Général d'UNI Commerces, Directeur Général de l'Union Internationale Immobilire SA, Directeur Général de Rodamco France et Membre du Directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield NV. Jean-Marie Tritant est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon et de l'Université de la Sorbonne.

Principales sociétés UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE Chief Executive Officer Proyectos Inmobiliarios New Visions SL Chairman