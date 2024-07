Warburg Pincus a annoncé mercredi qu'elle avait nommé Jeffrey Perlman, un initié chevronné, au poste de directeur général. Il s'agit de la troisième génération de dirigeants de la société de capital-investissement en près de 60 ans d'existence.

Succédant à Chip Kaye, PDG de longue date, Perlman entrera en fonction le 2 septembre.

M. Perlman a été nommé président de Warburg Pincus en 2023 et a contribué à l'expansion des activités de la société dans la région Asie-Pacifique. Il a supervisé les investissements privés de la société en Asie du Sud-Est et dans l'immobilier en Asie-Pacifique.

Avant de rejoindre Warburg Pincus en 2006, M. Perlman avait travaillé au sein du groupe d'investissement immobilier du Credit Suisse.

Cette nomination intervient à un moment où les fusions et acquisitions mondiales ont progressé à un rythme plus lent au deuxième trimestre 2024, pénalisées par des taux d'intérêt élevés, un environnement réglementaire hostile et un marché boursier en pleine effervescence qui a rendu les évaluations coûteuses.

Mais le rythme des activités de rachat menées par les sociétés de capital-investissement a bondi de 41 % pour atteindre 286 milliards de dollars au cours du premier semestre.

"Grâce à l'engagement profond de Jeff envers les valeurs, la culture et l'histoire de notre entreprise [...], celle-ci est bien placée pour continuer à servir ses investisseurs dans un contexte géopolitique plus complexe", a déclaré M. Kaye dans un communiqué.

M. Kaye a rejoint Warburg Pincus en 1986 et en a été le PDG pendant plus de vingt ans. Il a dirigé l'incursion de la société en Asie en 1994, faisant d'elle l'une des premières sociétés de capital-investissement à pénétrer dans la région.

Pendant le mandat de M. Kaye, les fonds de capital-investissement de Warburg Pincus ont généré plus de 100 milliards de dollars de bénéfices. Il en deviendra le président, aux côtés de Timothy Geithner, qui était président de la société avant M. Perlman.

Fondée en 1966, Warburg Pincus gère plus de 83 milliards de dollars d'actifs et son portefeuille actif comprend plus de 225 entreprises.

Bloomberg News a été le premier à annoncer la nomination de M. Perlman au poste de PDG, plus tôt dans la journée de mercredi.