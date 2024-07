Actuellement, Jens Hesselberg Lund occupe le poste de directeur financier de DSV Panalpina An et de directeur financier et administrateur de Panalpina Welttransport (Holding) AG (une filiale de DSV Panalpina A). M. Lund est également membre du conseil d'administration de 9 autres sociétés. Dans sa carrière passée, il a occupé le poste de vérificateur de Krogh & Partners Ltd, vérificateur pour Deloitte & Touche AS et vérificateur pour Deloitte & Touche AS. Il a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'école de commerce de Copenhague et un diplôme de premier cycle de l'université du Danemark du Sud.

Principales sociétés DSV A/S Directeur Général DSV Road Services A/S Président