Jeremy Wacksman occupe actuellement le poste de directeur de l'exploitation de Zillow Group, Inc. Il est également membre du conseil d'administration de A Place for Rover, Inc. Dans le passé, il a occupé le poste de directeur chez Microsoft Corp. M. Wacksman a obtenu un MBA à la Kellogg School of Management et un diplôme de premier cycle à l'université de Purdue.