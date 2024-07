Dr. Joachim Kreuzburg est co-directeur général de Sartorius Ventures GmbH, président-directeur général de Sartorius Stedim Biotech SA, directeur général de Sartorius AG, président du conseil de surveillance de Sartorius Stedim Biotech GmbH, co-directeur général de Sartorius Corporate Administration GmbH, Directeur chez Swt Treuhand GmbH, Directeur général de Sartorius Lab Holding GmbH, Directeur général de SI Grone 1-Verwaltungs-Gmbh, Directeur général de SI Weende-Verwaltungs-Gmbh, Directeur général de SIV Grone 2 GmbH et Membre de Ottobock Management SE. Il est membre du Conseil d'administration de Biohit Oyj /Liquid Handling Business/, Denver Instrument (Beijing) Co., Ltd, Sartorius Mechatronics Hong Kong Ltd, Sartorius Mechatronics Japan KK, Sartorius North America, Inc, Sartorius Stedim Bioprocess SARL, Sartorius Stedim Biotech SARL, Sartorius Stedim Integrated Services SARL, Carl Zeiss AG et Ottobock SE & Co. KGaA. Le Dr. Kreuzburg a été précédemment employé en tant que chercheur associé à l'Université de Hanovre, chercheur associé à l'Institut fr Solarenergieforschung GmbH, directeur général de Cartonplast Group GmbH, président et directeur de Sartorius Stdim FMT SAS, vice-président du conseil de surveillance de Sartorius Weighing Technology GmbH et président de VL Finance SAS. Il a également été membre du conseil d'administration de Essen Instruments, Inc, hameln group GmbH, kSep Holdings, Inc, Nader Holding GmbH & Co. KG, Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Sartorius Hong Kong Ltd, Sartorius Japan KK, Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd, Sartorius Stedim BioOutsource Ltd, Sartorius Stedim Filters, Inc, Sartorius Stedim Japan K.K., Sartorius Stedim Lab Ltd, Sartorius Stedim North America, Inc, Sartorius Stedim SUS, Inc et ViroCyt, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'Université de Hanovre.

Principales sociétés SARTORIUS AG Directeur Général SARTORIUS STEDIM BIOTECH Président