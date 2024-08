Originaire d'Israël, et de nationalité allemande, le Docteur Joachim Wenning est diplômé de l’Université de Munich.

Il rejoint Munich Re en 1991 où il a travaillé jusqu’en 1997, en tant que spécialiste des traités avec la responsabilité technique des clients en réassurance vie en Allemagne.



En parallèle, M. Wenning a rédigé sa thèse de doctorat en sciences économiques, obtenue en 1995.

À partir de 1997, M. Wenning a travaillé pendant deux ans et demi au sein de la société du groupe Hamburg-Mannheimer Versicherungs, période au cours de laquelle il a mis en œuvre un certain nombre de projets stratégiques visant à réaligner le marketing et les ventes.

À son retour à Munich Re au milieu de l'année 2000, M. Wenning a dirigé le département "Réassurance-vie en Amérique latine, Europe du Sud et Moyen-Orient", et a été Responsable des activités de réassurance-vie dans ces domaines.



Après sa nomination en mai 2005 au poste de Directeur Général de New Re, à Genève (Suisse), le Docteur Wenning a exercé la responsabilité du développement stratégique de la société, avec un mandat élargi pour les solutions financières dans la réassurance-vie et santé et pour les activités des institutions financières.

Il est par ailleurs membre du conseil d'administration de Munich Re depuis le 1er janvier 2009. De janvier 2009 à janvier 2017, il a occupé le poste de Responsable du secteur Vie et d'octobre 2013 à avril 2017, du secteur des ressources humaines, et a occupé le poste de Directeur des relations de travail.

M. Wenning a été nommé Président du Conseil d'Administration en 2017. En plus de ses responsabilités actuelles, M. Wenning a également été responsable des holdings du groupe entre 2017 et 2019. Il est, depuis 2019, responsable de la stratégie et des fusions et acquisitions du groupe, de la communication, de l'audit interne, de l'économie, de la durabilité et des affaires publiques, des ressources humaines ainsi que de la conformité et du juridique.



Sous sa direction, Munich Re, l'un des leaders mondiaux de la réassurance (l'assurance des assurances), diversifie ses activités. En effet, après un premier important investissement dans la startup Relayr, spécialisée dans les capteurs pour objets connectée, la société a annoncé un partenariat avec le Centre de recherche allemand sur l'intelligence artificielle (DFKI).

Munich Re, société historique allemande, emploie aujourd'hui plus de 40 000 personnes à travers le monde. Il fait partie du top 3 mondial du secteur.



