M. John B. Hess est président du conseil d'administration et chef de la direction de Hess Midstream GP LLC, chef de la direction de Hess Midstream GP LP, président du conseil d'administration et chef de la direction de Hess Midstream LP, administrateur indépendant de KKR & Co, Inc. et de KKR Management LLC, président du conseil d'administration et chef de la direction de Hess Midstream Operations LP, chef de la direction et administrateur de Hess Corp. et membre du National Petroleum Council. Il siège au conseil d'administration de KKR & Co, Inc, KKR Management LLC, Hess Corp, American Petroleum Institute, Inc, Hess Foundation, Institute For Sports Medicine Research, The Business Council, The Trilateral Commission, Center for Strategic & International Studies, Inc, Deerfield Academy, The Economic Club of New York, The Mount Sinai Hospital, The New York Public Library, United Cerebral Palsy Research & Educational Foundation et Lincoln Center for the Performing Arts, Inc. M. Hess a été précédemment employé en tant que président-directeur général par Hess Midstream Partners GP LLC, président-directeur général par Hess Midstream Partners GP LP, administrateur indépendant par The Dow Chemical Co. et administrateur par Wildlife Conservation Society. Il a également été membre du conseil d'administration du Council on Foreign Relations, Inc. Il a obtenu son diplôme de premier cycle au Harvard College et un MBA à la Harvard Business School.

Principales sociétés HESS CORPORATION Directeur Général Hess Midstream Operations LP Hess Midstream Operations LP Integrated Oil Energy Minerals Hess Midstream Operations LP owns, develops, acquires, and operates midstream infrastructure assets. The company is headquartered in Houston, TX. Directeur Général