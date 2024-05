John T. Lawler est membre du conseil d'administration de Ford Motor Credit Co. LLC et de Changan Ford Automobile Co., Ltd. et directeur financier et vice-président de Ford Motor Co. M. Lawler a précédemment occupé le poste de président, directeur général et vice-président de Ford Motor (China) Co., Ltd. et directeur général de Ford Autonomous Vehicles LLC. Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle du Knox College et d'un MBA de l'université de l'Iowa.

Principales sociétés FORD MOTOR COMPANY Director of Finance/CFO Ford Motor Research & Engineering (Nanjing) Co. Ltd. Chief Executive Officer