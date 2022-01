Block, de Jack Dorsey, veut construire un système ouvert de minage de bitcoins.

En octobre, Dorsey a déclaré que Block, anciennement Square, envisageait de construire un système de minage de bitcoins basé sur du silicium personnalisé et en open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier.

Dans un fil de tweet jeudi, le directeur général du matériel de Block, Thomas Templeton, a exposé les plans de l'entreprise au sujet de la construction du système de minage.

"Nous voulons rendre le minage plus distribué et efficace à tous les niveaux, de l'achat à l'installation, en passant par la maintenance et le minage. Nous sommes intéressés parce que le minage va bien au-delà de la création de nouveaux bitcoins. Nous considérons qu'il s'agit d'un besoin à long terme pour un avenir qui est entièrement décentralisé et sans permission", a tweeté Templeton.