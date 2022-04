Elon Musk s'en prend à Twitter, à Web3 et aux NFT, sur Twitter

La personne la plus riche du monde a déclaré ces derniers mois être un absolutiste de la liberté d'expression, tout en s'élevant contre le Web3, un terme désignant une version utopique de l'Internet qui est décentralisée et dont l'épine dorsale commerciale est les jetons non fongibles (NFT).

Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, et Musk, bien que partisans actifs des cryptomonnaies, partagent un même scepticisme à l'égard du métaverse, des NFT et du Web3, que certains considèrent comme l'évolution d'Internet.

Qu'il s'agisse de ridiculiser le nouveau PDG de Twitter ou de qualifier d'"agaçantes" les photos de profil des NFT, voici une liste des tweets et commentaires de Musk sur Twitter, le Web3, les NFT et la liberté d'expression.

Date Tweet

Le 15 mars, Musk a tweeté : "Je vends cette chanson sur les NFT comme un

2021 NFT". Le tweet incluait une chanson avec les paroles - "NFT pour

votre vanité. Les ordinateurs ne dorment jamais. C'est vérifié. C'est

garanti." Le jour suivant, il a tweeté : "En fait, je ne me

pas vraiment le droit de vendre ça. Je passe mon tour."

Le 1er décembre, Musk a posté un mème comparant le nouveau PDG de Twitter Parag Agrawal

2021 à Joseph Staline

Le 2 décembre, "Web3 sonne comme des bs", a déclaré Musk, répondant à un fil de discussion

2021 par le cofondateur d'OpenAI, Sam Altman

Le 21 décembre, Musk s'est moqué du concept Web3, dans un tweet, il a déclaré : "Has

2021 quelqu'un a-t-il vu Web3 ? Je n'arrive pas à le trouver".

21 janvier, dans un fil de discussion sur Twitter qualifiant la photo de profil NFT

2022 de profil de NFT, Musk a déclaré : "Twitter dépense des ressources

ressources d'ingénierie sur cette connerie alors que les escrocs cryptographiques

organisent une fête de blocage des spambots dans tous les fils de discussion !

Le 22 février, Musk, connu pour créer des mèmes originaux, a tweeté une image

2022 se moquant des progrès du world wide web, ridiculisant ainsi

Web3.

5 mars, Dans un tweet affirmant que certains gouvernements ont demandé à Starlink de

2022 bloquer les sources d'information russes, Musk a déclaré : "Désolé d'être un absolutiste de la liberté d'expression.

discours absolutiste".

24 mars, l'ancien PDG de Twitter Jack Dorsey a déclaré dans un tweet cité, "Le

choix 2022 de l'algorithme à utiliser (ou non) devrait être ouvert

à tout le monde"

Le 24 mars, Musk a demandé dans un sondage si l'algorithme de Twitter devrait être open

2022 source.

Le 26 mars, Musk a déclaré que le fait que Twitter n'adhère pas à la liberté d'expression

2022 principes de liberté d'expression mine fondamentalement la démocratie et a demandé si

une nouvelle plateforme était nécessaire.

Le 4 avril, dans son premier tweet depuis la divulgation de sa participation dans

2022 Twitter, il a déclaré : "Oh salut lol".