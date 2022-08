Musk demande des documents à Jack Dorsey dans le cadre de la lutte contre l'accord sur Twitter

Dorsey, qui a démissionné de son poste de directeur général de Twitter en novembre et a quitté le conseil d'administration en mai, s'est vu demander des documents et des communications concernant l'accord conclu en avril par Musk pour acheter la société et concernant les comptes de spam sur la plate-forme, selon une copie de l'assignation.

Dorsey, qui est PDG de la société de traitement des paiements Block Inc, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Block a été cofondé par Dorsey et a changé de nom l'année dernière, passant de Square Inc. à Block.

Musk, la personne la plus riche du monde en raison de sa participation dans Tesla Inc, a fait savoir à Twitter en juillet qu'il mettait fin à l'accord d'achat de la société pour 54,20 dollars par action, car il prétendait que Twitter avait violé le contrat d'accord. Twitter et Musk se sont depuis poursuivis mutuellement, Twitter demandant à un juge de la Cour de chancellerie du Delaware d'ordonner à Musk de conclure l'accord. Un procès de cinq jours doit commencer le 17 octobre.

L'assignation à comparaître visait à obtenir des documents et des communications sur l'utilisation par Twitter du mDAU, une mesure des utilisateurs actifs sur sa plateforme. Musk a allégué que la société l'a escroqué en cachant le nombre de faux comptes dans ses documents réglementaires, que Musk a dit avoir utilisé pour évaluer la société.

Twitter a démenti les allégations de spam de Musk.

Musk voulait également des documents et des communications concernant les mesures alternatives d'utilisateurs actifs que la société a envisagées et des informations sur l'utilisation du mDAU dans la rémunération des dirigeants et les objectifs annuels.

Twitter a refusé de commenter.

Dorsey avait soutenu l'offre de rachat de Twitter par Musk, les deux hommes étant d'accord sur la nécessité d'une plus grande transparence de son algorithme et de permettre aux utilisateurs de mieux contrôler le contenu qu'ils voient.

Dorsey a également tweeté qu'il pense que Twitter est freiné par le modèle publicitaire et Musk a déclaré que Twitter devrait s'appuyer davantage sur les frais d'abonnement et les services tels que les transferts d'argent entre utilisateurs.

Musk et Dorsey ont discuté en mars de l'entrée de Musk au conseil d'administration de Twitter avant que Musk ne révèle qu'il avait acquis une participation de 9,1 % dans Twitter. Musk a accepté un siège au conseil d'administration, mais avant de commencer son mandat, il a changé de cap et a proposé d'acheter la société.

Les actions de Twitter étaient en baisse de 2,5 % à 42,89 $ dans les échanges de lundi soir.