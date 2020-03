TWITTER : le fonds activiste Elliott met Jack Dorsey sous pression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds activiste Elliott a souhaiterait faire élire quatre directeurs au conseil d'administration de Twitter Inc, selon une personne proche du dossier citée par le Wall Street Journal. Elliott a pris une participation d'environ 1 milliard de dollars et s'est entretenu avec la direction de Twitter au sujet de son désir de voir l'entreprise trouver un Directeur général à plein temps. Le fondateur et actuel Directeur général, Jack Dorsey , partage son temps avec la direction du groupe de paiement Square.