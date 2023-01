Les actions des sociétés contrôlées par Ant, Alibaba, augmentent après que Jack Ma en ait cédé le contrôle

Les actions d'Alibaba de Ma, cotées à Hong Kong, ont bondi de plus de 5 %.

Les actions de Longshine Technology Group Co Ltd, Jilin Zhengyuan, Shanghai Golden Bridge Infotech Co, Orbbec Inc et Hundsun Technologies, dans lesquelles Ant détient une participation de plus de 5%, ont également augmenté.

Ant a déclaré au cours du week-end que le fondateur Jack Ma allait céder le contrôle de la société.

Le remaniement vise à tirer un trait sur une répression réglementaire qui a été déclenchée peu après que son entrée en bourse colossale ait été sabotée il y a deux ans.