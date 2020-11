Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street Mardi 3 novembre 2020

0

ALIBABALa Bourse de Shanghai a reporté l'introduction en bourse d'Ant Group, un jour après qu'un quatuor d'agences de régulation ait convoqué Jack Ma , l'actionnaire contrôlant de la société, et des cadres supérieurs à une réunion à huis clos, rapporte le Wall Street Journal. La réunion avec les régulateurs et l'évolution de l'environnement réglementaire ont disqualifié Ant pour qu'il soit coté ce jeudi, a déclaré la bourse dans un communiqué cité par le média.AMC ENTERTAINMENTAMC Entertainment a dévoilé lundi ses résultats au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, l'exploitant de salles de cinéma a accusé une perte nette de 905,8 millions de dollars sur la période, ou -8,41 dollars par action, à comparer avec une perte nette de 54,8 millions de dollars, ou -53 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action atteint 5,70 dollars, une perte plus lourde que celle attendue par le consensus Zacks (-4,66 dollars par action).CARNIVALCarnival Corporation a annoncé lundi l'extension jusqu'au 31 décembre 2020 de l'annulation de ses croisières nord-américaines en raison de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Ces croisières devaient reprendre début décembre initialement. Les marques concernées sont Carnival Cruise Line, Cunard North America, Holland America Line, Princess Cruise et Seabourn.FERRARIFerrari a dévoilé mardi ses résultats au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 171 millions d'euros sur la période (+1% sur un an ; consensus : 147 millions), un Ebitda ajusté de 330 millions d'euros (+6%; consensus : 300 millions), une marge d'Ebitda ajusté de 37,2 % (+330 points de base) et un chiffre d'affaires de 888 millions d'euros (-3%; consensus : 894 millions).MONDELEZ INTERNATIONALMondelez International a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une demande soutenue dans les pays développés. Au troisième trimestre, le groupe agroalimentaire américain, propriétaire notamment des marques Lu, Milka, Cote d'or ou encore Oreo a réalisé un bénéfice net en hausse de 14% à 1,12 milliard de dollars, ou 78 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 63 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 6,67 milliards. Les analystes tablaient en moyenne sur un BPA de 62 cents et sur un chiffre d'affaires de 6,48 milliards.PAYPALPaypal a publié lundi soir un un bénéfice net de 1,02 milliard de dollars au troisième trimestre 2020, soit 86 cents par action, contre 462 millions, ou 39 cents par action, l'an passé à la même époque. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,07 dollar, en hausse de 41% sur un an, battant ainsi le consensus FactSet de 94 cents. Le chiffre d'affaires bat lui aussi le consensus de 5,42 milliards de dollars pour s'établit à 5,46 milliards (+24,7%). Le volume de paiements transitant par la plateforme a atteint les 247 milliards de dollars, en hausse de 11,3% d'un trimestre sur l'autre.SYSCOSysco a publié, pour le compte du premier trimestre de son exercice fiscal 2021, un bénéfice par action ajusté de 34 cents, contre 98 cents un an plus tôt à la même époque. Cela n'a pas empêché le groupe de distribution de produits alimentaires de battre le consensus FactSet, qui tablait sur un BPA ajusté de 25 cents. Le bénéfice net s'établit, lui, à 216,9 millions de dollars, ou 42 cents par action, en repli de 52,2% sur un an. Les ventes sont également en baisse, de 23% à 11,78 milliards de dollars, mais dépassent elles aussi le consensus de 11,73 milliards.