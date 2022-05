Marketmind : Amende honorable pour les banquiers centraux

D'abord la Suède, maintenant l'Australie. Deux banques centrales qui avaient déclaré qu'elles ne voyaient pas la nécessité de relever les taux avant 2023 ou 2024 ont mangé de la tarte humble en l'espace d'une semaine.

Mardi, l'Australie a relevé ses taux de 25 points de base pour les porter à 0,35 %, une hausse plus importante que ce sur quoi les marchés avaient parié, et a confirmé que d'autres hausses étaient prévues dans les mois à venir. Elle a également doublé les prévisions d'inflation pour cette année . Cette décision intervient après que la Suède a augmenté ses taux de 25 points de base la semaine dernière et a annoncé d'autres hausses lors des prochaines réunions.

Cela montre à quel point l'inflation a surpris à la hausse. Et avec la poursuite des blocages en Chine, il se peut qu'il n'y ait pas de répit aux problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont été l'une des causes de l'explosion des prix.

Selon un rapport de RBC, la congestion portuaire mondiale s'aggrave, les coûts d'assurance maritime continuent d'augmenter et un cinquième de la flotte mondiale de conteneurs est bloquée dans divers ports. Aïe.

Ensuite, la réunion de la Réserve fédérale qui commence plus tard aujourd'hui et se terminera mercredi, presque certainement avec une hausse des taux de 50 points de base et l'annonce que la réduction du bilan commencera le mois prochain.

Lundi, les rendements du Trésor américain à 10 ans ont dépassé le niveau de 3 % pour la première fois depuis 2018.

Il est toutefois intéressant de noter que le bond des rendements a été réduit à une hausse de 17 pb des rendements réels ajustés à l'inflation et que cela a ramené les break-evens à 10 ans -- une jauge des attentes d'inflation future -- sous les 3 %. Se pourrait-il que les marchés soient en train de se convaincre qu'une Fed agressive sera capable de dompter l'inflation et les anticipations d'inflation ?

Les marchés boursiers ouvrent en hausse en Europe ce matin et les contrats à terme sur les actions américaines sont également en hausse. Ceci après un flash crash lundi causé par le gros doigt d'un trader de Citi.

Des traders nerveux en Asie ont fait plonger les actions et les obligations d'Alibaba après un rapport médiatique selon lequel les autorités de Hangzhou avaient imposé des restrictions à une personne portant le nom de Ma.

