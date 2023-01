Marketmind : Atterrissages en douceur et réouvertures

Les marchés asiatiques devraient ouvrir la semaine avec un certain élan lundi, soutenus par l'envolée de Wall street vendredi et les espoirs croissants d'un atterrissage en douceur aux États-Unis, ainsi que par l'optimisme entourant la réouverture de la Chine après la fin de sa politique de "zéro covide" ce week-end.

Le rapport sur l'emploi américain "Boucles d'or" de vendredi a été considéré par les investisseurs comme un signe que la Fed pourrait gagner sa bataille anti-inflationniste sans causer trop de dommages à l'économie - les actions américaines et mondiales, les actifs à risque et les obligations ont tous grimpé en flèche, ce qui devrait donner le ton en Asie lundi.

Actions mondiales MSCI -

Une toile de fond relativement bénigne aux États-Unis - l'activité économique et l'inflation se refroidissant suffisamment pour permettre à la Fed de mettre fin à son cycle de hausse prochainement, et peut-être même de l'inverser plus tard cette année - suffit à aiguiser l'appétit des investisseurs pour le risque.

Ajoutez à cela des signes de plus en plus positifs en provenance de Chine, et les haussiers pourraient mener la charge lundi.

Les voyageurs ont commencé à affluer en Chine continentale par voie aérienne, terrestre et maritime dimanche, Beijing ayant ouvert les frontières qui étaient pratiquement fermées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le brusque revirement de Pékin a déclenché d'énormes vagues d'infections, mais les investisseurs espèrent que la réouverture finira par porter des fruits économiques. La Chine est en pourparlers avec Pfizer au sujet d'un vaccin, et les économistes de nombreuses grandes banques revoient à la hausse leurs prévisions de croissance du PIB pour le second semestre de cette année.

Le yuan chinois - offshore et onshore

L'optimisme croissant se reflète dans le taux de change de la Chine. Le yuan est à son plus fort depuis la mi-août, s'éloignant de plus en plus du niveau de 7,00 pour un dollar.

Les valeurs technologiques de Hong Kong ont connu une forte hausse ces derniers temps - 65 % depuis le point bas d'octobre - mais pourraient ouvrir sur une note plus prudente lundi, suite à l'annonce que le fondateur de Ant Group, Jack Ma, va abandonner le contrôle du géant de la technologie financière.

Les analystes sont divisés sur la question de savoir si cela ouvre la voie à la relance des plans d'introduction en bourse de la société ou si cela entraîne un nouveau retard.

Il y a peu de données économiques en provenance d'Asie lundi, mais le flux s'accélère plus tard dans la semaine. Parmi les principaux événements à surveiller, citons : les nouveaux prêts, l'inflation des prix à la consommation et à la production, et les données commerciales de la Chine ; l'inflation australienne et indienne ; et les chiffres du compte courant et de l'inflation de Tokyo au Japon.

La banque centrale de Corée du Sud devrait également relever ses taux d'intérêt de 25 points de base jeudi pour les porter à 3,50 %. Les décideurs sont divisés sur la question de savoir où devrait se situer le taux final - en novembre, trois sur six voyaient 3,50 %, deux voyaient un potentiel de 3,75 %.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés lundi :

- Le discours de Bostic de la Fed

- Le Premier ministre japonais Kishida rencontre le Président français Macron.

- Chômage dans la zone euro (novembre)