TECHS-Alphabet-Résultats meilleurs que prévu mais les dépenses inquiètent

4 février (Reuters) - Principaux résultats trimestriels des autres entreprises du secteur :

* ALPHABET-FORTE AUGMENTATION DES DÉPENSES, LE TITRE BAISSE

Alphabet a annoncé lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, mais des dépenses nettement plus élevées, aussi bien commerciales que pour créer de nouveaux centres de données ou embaucher des spécialistes du "cloud", ont inquiété les investisseurs.

L'action de la maison mère de Google, qui avait gagné près de 17% au cours des six dernières semaines, perdait 2,3% dans les transactions électroniques en après-Bourse.

En partie à cause de l'augmentation de ses dépenses, Alphabet a annoncé une marge opérationnelle de 21% au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 24% d'il y a un an.

Le groupe a publié un bénéfice net de 8,95 milliards de dollars (7,83 milliards d'euros), soit 12,77 dollars par action, au titre du quatrième trimestre à fin décembre, après une perte de 3,02 milliards un an plus tôt, soit 4,35 dollars par action, du fait d'une charge exceptionnelle de 9,9 milliards.

Son chiffre d'affaires a fait un bond de 21,5% à 39,28 milliards de dollars, dont 80% provient de la publicité sur son moteur de recherche et sur YouTube, a précisé la société.

Les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 38,93 milliards de dollars et un bénéfice de 10,87 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv.

* SONY-MEILLEUR BÉNÉFICE TRIMESTRIEL DE SON HISTOIRE

1er février - Sony a fait état vendredi du meilleur bénéfice trimestriel de son histoire - ce qui n'empêche pas qu'il est ressorti à un niveau inférieur aux attentes des analystes financiers - à la faveur notamment de sa division musique, portée par le rachat l'an dernier d'EMI.

Ce record conforte ainsi le groupe japonais dans sa démarche de se réinventer comme une entreprise spécialisée dans le divertissement, avec des revenus stables tirés de la musique et de jeux vidéo, et de délaisser les téléviseurs et autres produits électroniques, qui ont été pendant des années des sources de pertes.

Sony, qui a réaffirmé sa prévision d'un bénéfice opérationnel record de 870 milliards de yens (6,99 milliards d'euros) au titre de l'exercice 2018-2019, a dégagé sur le troisième trimestre, clos le 31 décembre, de cet exercice un résultat d'exploitation de 383,67 milliards de yens, contre 350,84 milliards il y a un an et une estimation moyenne de 10 analystes interrogés par Refinitiv de 383,67 milliards.

* AMAZON DÉÇOIT AVEC SES PRÉVISIONS

31 janvier - Amazon a fait état d'une prévision de chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux attentes des analystes, une annonce qui se traduit par un recul de 5% du titre du géant du commerce en ligne dans des échanges d'après-Bourse.

Le groupe a ainsi dit prévoir des ventes nettes comprises entre 56 et 60 milliards de dollars au premier trimestre, une fourchette inférieure au consensus moyen de 60,77 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre a progressé de 19,7% à 72,38 milliards de dollars, un chiffre supérieur au consensus moyen de 71,87 milliards, grâce à des ventes robustes pendant la période des fêtes.

* MICROSOFT SOUFFRE DE LA CROISSANCE RALENTIE D'AZURE

30 janvier - Microsoft a publié mercredi des résultats trimestriels globalement conformes aux attentes de Wall Street malgré le ralentissement de la croissance de sa division d'informatique dématérialisée ("cloud") Azure.

Le bénéfice par action du groupe américain a légèrement dépassé les estimations mais l'action Microsoft a perdu 1,83% jeudi à Wall Street.

Azure, devenue la division phare du groupe avec le choix de Microsoft de privilégier le marché du "cloud", sur lequel Amazon est numéro un mondial, a vu la croissance de son chiffre d'affaires revenir à 76% sur octobre-décembre, contre 98% un an auparavant et 76% déjà sur juillet-septembre.

* LE BÉNÉFICE DE FACEBOOK BAT LE CONSENSUS, L'ACTION MONTE

30 janvier - Facebook a fait état mercredi de la plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis plus de six ans mais son bénéfice trimestriel a largement battu les estimations, rassurant les investisseurs sur l'impact de l'augmentation des dépenses.

L'action du premier réseau social mondial a gagné 10,82 % jeudi à Wall Street.

Le bénéfice net de Facebook a atteint 6,88 milliards de dollars (5,99 milliards d'euros), soit 2,38 dollars par action, au quatrième trimestre contre 4,27 milliards (1,44 dollar/action) un an plus tôt. Les analystes financiers attendaient en moyenne un bénéfice par action de 2,19 dollars selon les données IBES-Refinitiv.

* ALIBABA-BÉNÉFICE MEILLEUR QUE PRÉVU, CROISSANCE RALENTIE

30 janvier - Alibaba a fait état mercredi de la plus faible croissance trimestrielles de ses ventes depuis 2016, le géant du commerce électronique chinois éprouvant les effets d'une activité économique qui ralentit en Chine et de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Ces annonces du groupe, dont les performances sont souvent considérées comme une jauge des dépenses des consommateurs de la deuxième puissance économique mondiale, devraient renforcer les inquiétudes concernant l'impact mondial du ralentissement chinois.

Alibaba, dont le fondateur Jack Ma a qualifié le différend commercial sino-américain de "chose la plus stupide au monde", a cependant dégagé un bénéfice supérieur aux attentes sur les trois derniers mois de l'année, ce qui explique le bond du titre à Wall Street.

* APPLE RASSURE AVEC SES RÉSULTATS ET SES PRÉVISIONS

29 janvier - Apple a dit mardi que son chiffre d'affaires du trimestre en cours pourrait être inférieur aux attentes des analystes, signe qu'il reste confronté à une demande en baisse pour l'iPhone, notamment en Chine, le premier marché mondial pour les smartphones.

Le directeur général Tim Cook, qui est en contact régulier avec le président américain Donald Trump, a toutefois dit à Reuters espérer une détente sur le front des tensions commerciales sino-américaines.

Il s'est aussi montré positif sur la croissance de l'activité de services d'Apple et a ajouté que le groupe envisageait de mettre à prix ses téléphones en devises locales en Chine et dans d'autres marchés, ce qui pourrait en réduire le prix et stimuler les ventes.

* NETFLIX DÉÇOIT AVEC SA PRÉVISION DE CHIFFRE D'AFFAIRES

17 janvier - Netflix a publié jeudi une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure aux attentes des investisseurs, qui espéraient voir la récente augmentation des tarifs du géant de la vidéo en ligne aux Etats-Unis gonfler davantage ses revenus.

Netflix, qui a multiplié les lancements de contenus originaux récemment, a atteint un nombre record d'abonnés payants à la fin du quatrième trimestre, à 139 millions.

Cette croissance se fait toutefois au prix d'un endettement de plus en plus élevé, de 10,36 milliards de dollars fin 2018, alors que la génération de trésorerie en 2019 devrait être identique à celle de l'an dernier.