ENTRETIEN: Pour Valeo, la réduction d'émissions représente un énorme potentiel - PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo s'est fixé des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. A cet horizon, Valeo aura atteint la neutralité carbone sur l'ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement auprès de ses fournisseurs dans le monde, et la neutralité carbone complète en Europe. Dans un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones, le PDG, Jacques Aschenbroich, explique comment le groupe compte atteindre ces objectifs.

Agefi-Dow Jones : Valeo vise une réduction de 45% de ses émissions nettes de CO2 d'ici à 2030, et la neutralité carbone en 2050. Comment comptez-vous atteindre ces objectifs ?

Jacques Aschenbroich : "D'ici à 2030, Valeo investira plus de 400 millions d'euros pour réduire les émissions liées à ses activités opérationnelles. L'objectif est de réduire de 75% ces émissions via la transformation des cent sites du groupe les plus émetteurs de CO2. Dès cette année nous intégrerons des objectifs de réduction des émissions dans la rémunération variable d'environ 1.500 de nos cadres supérieurs.

L'autre élément essentiel pour atteindre la neutralité carbone repose sur nos produits : en 2019, 57% du chiffre d'affaires de Valeo a été généré par des technologies permettant la réduction des émissions de CO2, et 36% étaient liés à l'assistance à la conduite. Ce sont ces deux segments qui ont connu la plus forte croissance en 2020".

Les transports représentent 20% des émissions mondiales de CO2. Quel rôle peut jouer l'industrie automobile dans la réduction de ces émissions ?

Jacques Aschenbroich : "Il y a une vraie mobilisation de l'industrie automobile pour changer en profondeur la nature de ses produits. Les véhicules électriques ont représenté 4% du marché mondial en 2020. Cette part pourrait atteindre 14% en 2025 et 30% en 2030. General Motors a annoncé la semaine dernière qu'il n'entendait plus produire de voitures à moteur thermique à l'horizon 2035. Cette transformation représente le principal levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur et cela représente un énorme potentiel de croissance pour Valeo grâce aux plateformes technologiques que nous avons développées".

Le coût des véhicules électriques ne constitue-t-il pas un frein à l'adoption de ces technologies ?

Jacques Aschenbroich : "Les coûts après subventions sont devenus très abordables. En tant que consommateur vous avez déjà un large choix de véhicules hybrides et plus les volumes augmenteront, plus les coûts baisseront. Il y a deux enjeux pour les années qui viennent : l'autonomie des véhicules électriques et la segmentation du marché. Les mêmes technologies ne seront pas utilisées pour des véhicules à usage exclusivement urbain et pour des véhicules destinés à parcourir de longues distances".

