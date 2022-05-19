Orange-Jacques Aschenbroich nommé président non-exécutif
19/05/2022 | 20:11
19 mai (Reuters) - Orange SA a annoncé jeudi:
* JACQUES ASCHENBROICH EST NOMMÉ PRÉSIDENT NON-EXÉCUTIF DU
GROUPE
ORANGE
* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES, QUI S'EST TENUE
JEUDI
SOUS LA PRÉSIDENCE DE STÉPHANE RICHARD, A VOTÉ EN FAVEUR DE LA
NOMINATION COMME ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS DE JACQUES
ASCHENBROICH ET DE VALÉRIE BEAULIEU-JAMES POUR UNE PÉRIODE DE
QUATRE ANS
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(Rédaction de Paris)