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AccueilToute l'actualitéLes news les plus luesBiographies des Barons

Jacques Aschenbroich

Nationalité : française
Date de naissance : 03/06/1954
Principales sociétés : TotalEnergies SE - BNP Paribas SA - Valeo SE
Biographie : Jacques Aschenbroich, né à Lyon en 1954, est passé par l'Ecole des Mines. Il est actuellement PDG de...

Orange-Jacques Aschenbroich nommé président non-exécutif

19/05/2022 | 20:11
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19 mai (Reuters) - Orange SA a annoncé jeudi:

* JACQUES ASCHENBROICH EST NOMMÉ PRÉSIDENT NON-EXÉCUTIF DU GROUPE ORANGE

* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES, QUI S'EST TENUE JEUDI SOUS LA PRÉSIDENCE DE STÉPHANE RICHARD, A VOTÉ EN FAVEUR DE LA NOMINATION COMME ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS DE JACQUES ASCHENBROICH ET DE VALÉRIE BEAULIEU-JAMES POUR UNE PÉRIODE DE QUATRE ANS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ORANGE -1.20%11.548 Cours en temps réel.24.17%
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