VALEO vise une amélioration de la marge opérationnelle en 2020

Valeo a dévoilé jeudi soir ses résultats 2019. Ainsi, l’équipementier automobile a dégagé l'an dernier un bénéfice net (part du groupe) de 313 millions d'euros (-43%) et une marge opérationnelle (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) de 1,034 milliard d’euros (-14%), d’où il découle une marge de 5,3% (-1 point). Valeo a notamment été impacté par la grève chez General Motors.Quant au chiffre d'affaires consolidé, il s'établit à 19,244 milliards d'euros, en hausse de 1 % en données publiées et stable à périmètre et taux de change constants.Compte tenu de ces éléments, Valeo propose de verser un dividende 2019 stable de 1,25 euro par action." Avec une génération de cash flow libre de 519 millions d'euros en 2019, nous confirmons clairement que, même dans un marché automobile difficile, nous avons la capacité de financer notre croissance et d'accompagner le développement de notre JV Valeo-Siemens ", a commenté Jacques Aschenbroich , le PDG de Valeo.Pour 2020, l'équipementier automobile anticipe une baisse de la production automobile de 2 %." Dans un marché qui restera incertain, nous connaîtrons à nouveau une importante surperformance, une génération significative de cash flow libre et une amélioration de la marge opérationnelle, grâce à un strict contrôle de nos coûts et de nos investissements ", a détaillé Jacques Aschenbroich Ces perspectives ne prennent pas en compte les conséquences potentielles de l'épidémie du Covid-19.