Valeo accélère au 3e trimestre mais souffrira de la grève chez General Motors

(Actualisation: commentaire du PDG sur la génération de trésorerie)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, grâce à l'entrée en production de nouveaux contrats sur ses principaux marchés, mais il a également prévenu que la grève chez l'américain General Motors aurait un impact sur ses résultats 2019.

Au cours de la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires consolidé de l'équipementier a progressé de 6% à périmètre et taux de change constants, à 4,77 milliards d'euros. Les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 4,59 milliards d'euros. En données publiées, les revenus du groupe ont crû de 8%.

Le chiffre d'affaires première monte s'est étoffé de 5% à données comparables, à 4,05 milliards d'euros, alors que la production automobile mondiale a reculé de 3%.

"Conformément à nos prévisions, notre surperformance s'est accélérée au troisième trimestre, dans tous nos Pôles d'activité et dans toutes les régions de production y compris en Chine. Cette accélération résulte d'un mix clients et produits redevenu favorable et de l'entrée progressive en production de contrats dans les domaines des caméras, des systèmes liés à l'électrification et de l'éclairage", a commenté Jacques Aschenbroich, le président-directeur général de Valeo, cité dans un communiqué.

Valeo a cependant ajusté ses objectifs financiers pour 2019 en raison de la grève en cours depuis la mi-septembre chez General Motors, l'un des principaux clients du groupe en Amérique du Nord. "Le coût ponctuel des grèves chez General Motors est estimé à ce jour à environ 160 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 50 millions d'euros de marge opérationnelle", a précisé le groupe.

Dans ce contexte, Valeo vise une accélération de la surperformance de ses ventes au cours de l'année et une marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence est entre 5,8% et 6,5%, "hors impact ponctuel de la grève chez General Motors en Amérique du Nord".

Le groupe vise par ailleurs une génération de cash-flow libre positive au second semestre. "L'impact de la grève de General Motors sur notre cash flow libre sera compensé par la réduction de nos dépenses d'investissement (Capex)", a précisé Jacques Aschenbroich lors d'une conférence avec des analystes. La génération de cash-flow libre devrait se situer "aux alentours" de 350 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, a-t-il ajouté.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO - ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE VALEO :

http://www.valeo.com/fr/communiques-presse/

Agefi-Dow Jones The financial newswire