Valeo accélère la recherche du successeur de J.Aschenbroich, qui cumule avec Orange

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conseil d'administration de Valeo cherche activement un successeur à Jacques Aschenbroich, dont la nomination à la présidence d'Orange bouscule le plan de transition annoncé à la fin 2020.

"Le comité a accéléré le processus qu'il avait engagé. Ce processus est en bonne voie et aboutira en temps utile", a indiqué le président du comité de gouvernance de Valeo, Gilles Michel, mardi lors de l'assemblée générale du groupe.

Il a confirmé que Jacques Aschenbroich resterait président du conseil d'administration de Valeo jusqu'à l'arrivée de son successeur et au plus tard jusqu'à la fin 2022. Valeo prévoyait initialement que Jacques Aschenbroich reste président non exécutif jusqu'en mai 2023, suite à la dissociation des fonctions de président et directeur général en janvier dernier.

Dans une question écrite adressée au conseil d'administration de Valeo, la CFE-CGC d'Orange s'est émue du cumul des fonctions de président de Valeo et Orange par Jacques Aschenbroich, rappelant qu'il était également administrateur de BNP Paribas et TotalEnergies.

"Le processus de sélection du nouveau président du conseil de Valeo est en cours et dans l'intérim, Jacques Aschenbroich demeure pleinement concentré sur l'exercice de ses fonctions de président non exécutif du conseil de Valeo", a indiqué l'équipementier automobile.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2022 09:59 ET (13:59 GMT)