Valeo confirme ses objectifs 2019 après un free cash flow supérieur aux attentes au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo a confirmé ses objectifs financiers pour l'année en cours malgré la baisse plus forte que prévu du marché automobile mondial au premier semestre.

"Grâce à la mise en oeuvre du programme de réduction des coûts et des investissements, à l'évolution favorable du prix des matières premières et à l'entrée en production de nouveaux contrats, Valeo confirme sa guidance", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Dans un marché automobile désormais attendu en baisse de 4% sur l'année, Valeo vise ainsi une surperformance de ses ventes de plus de trois points par rapport au marché. L'équipementier prévoit également une hausse de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) en valeur ainsi qu'une marge opérationnelle, hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, comprise entre 5,8% et 6,5%.

Cela "implique une marge opérationnelle au moins égale à 6,3 % au second semestre", a précisé le groupe qui s'est également fixé comme objectif la poursuite d'une génération de cash flow libre positive au second semestre. Ces performances seront notamment atteintes grâce à la poursuite des efforts d'adaptation menés en Chine, où le marché automobile est en perte de vitesse.

"Nous n'avons pas fermé d'usine en Chine depuis le début de l'année, mais avons adapté nos investissements, nos frais fixes comme variables à la réalité du marché local", a déclaré Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo, lors d'une conférence téléphonique. En partie à cause de ces conditions de marché particulièrement dégradées en Chine, "Valeo devrait réduire ses effectifs de quelques milliers de personnes cette année à l'échelle mondiale", a ajouté le dirigeant.

Au premier semestre, la génération de cash flow libre a atteint 237 millions d'euros contre 36 millions d'euros un an plus tôt. Cette hausse "résulte principalement de la diminution du besoin en fonds de roulement, qui contribue positivement à la génération de cash flow libre à hauteur de 262 millions d'euros et du contrôle des flux d'investissement d'immobilisations corporelles à 598 millions d'euros, en baisse de 10 % par rapport au second semestre 2018", a précisé Valeo.

Le chiffre d'affaires de l'équipementier a reculé de 3% à périmètre et taux de change constants, à 9,78 milliards d'euros. Cette baisse représente une "superformance" de quatre points par rapport à l'évolution du marché automobile mondial au premier semestre, a indiqué Valeo.

La marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats de sociétés mises en équivalence est ressortie à 514 millions d'euros, contre 755 millions d'euros un an plus tôt. Elle a représenté 5,3% du chiffre d'affaires contre 7,7% au premier semestre 2018.

Le bénéfice net part du groupe s'est établi à 162 millions d'euros contre 453 millions d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 9,73 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 493 millions d'euros et un bénéfice net de 197 millions d'euros.

Ils s'attendaient en outre à un free cash flow négatif de 35 millions d'euros.

