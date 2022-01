Valeo : le plan de succession mené à son terme, Christophe Périllat nommé Directeur Général

Conformément au plan de succession annoncé en octobre 2020, le Conseil d'administration de Valeo a décidé de nommer Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo. Jacques Aschenbroich continue d'assumer la fonction de Président du Conseil d'administration pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur." Je me réjouis de la décision de nommer Christophe Périllat en qualité de Directeur Général. Je suis convaincu que la qualité de son parcours au sein du groupe depuis plus de 20 ans et sa connaissance approfondie du secteur automobile lui permettront de guider le groupe Valeo dans la révolution automobile en cours et de définir les orientations stratégiques nécessaires pour renforcer son leadership et capturer toutes les opportunités dans les années à venir ", a commenté Jacques Aschenbroich