Getlink : dissociation des fonctions de Président et de DG

Le conseil d'administration de Getlink a décidé de mettre en oeuvre la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général au 1er juillet 2020.A compter de cette date Yann Leriche est nommé Directeur Général et Jacques Gounon sera Président non exécutif du conseil d'administration. Jacques Gounon conservera la fonction de Président-directeur général jusqu'à l'entrée en fonction de Yann Leriche. À compter du 1er juillet 2020, Jacques Gounon restera Président du conseil d'administration.