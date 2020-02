Getlink relève de 14% son dividende et prévoit une progression de son Ebitda en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé jeudi une nouvelle augmentation de son dividende, après avoir enregistré son plus haut niveau de résultat net depuis douze ans en 2019.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe d'infrastructures a dégagé un bénéfice net de 159 millions d'euros, contre 132 millions d'euros en 2018, en hausse de 20%.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a reculé de 2%, à 560 millions d'euros, conformément aux anticipations du groupe.

Le chiffre d'affaires de 2019, déjà publié, est resté stable, à 1,085 milliard d'euros.

Le consensus compilé par FactSet portait en moyenne sur un résultat net de 123 millions d'euros et sur un Ebitda de 558 millions d'euros.

"Getlink connait son plus haut niveau de résultat net depuis 2007 à périmètre comparable. Le groupe a réalisé une année 2019 solide, conforme à nos prévisions et en ligne avec les attentes du marché malgré l'environnement changeant et complexe", a déclaré Jacques Gounon, le président-directeur général de Getlink, cité dans un communiqué.

Le groupe a ainsi annoncé une nouvelle augmentation de son dividende. Il proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril prochain un dividende de 0,41 euro par action au titre de l'exercice 2019, contre 0,36 euro l'année précédente.

Pour 2020, le groupe table sur un Ebitda de 580 millions d'euros, "incluant une prudence liée à l'appréciation actuelle du risque [lié au virus] Covid-19", a précisé le groupe. A ce stade cependant, le groupe n'a observé aucune répercussion de l'épidémie sur ses trafics. "Nous ne voyons pas d'impact sur notre activité", a indiqué Jacques Gounon lors d'une conférence téléphonique.

Concernant le Brexit, "nous sommes en période de transition donc nous n'avons pas d'inquiétude particulière, nous allons continuer de travailler en relations étroite avec les gouvernements et les services douaniers, mais nous n'anticipons pas de perturbations liée au Brexit", a ajouté le dirigeant.

Getlink a par ailleurs confirmé son objectif d'un Ebitda supérieur à 735 millions d'euros à l'horizon 2022, sur la base d'un taux de change de 1,14 euro pour une livre.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones, 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EUROTUNNEL : http://www.eurotunnelgroup.com/fr/actionnaires-investisseurs/publications/

Agefi-Dow Jones The financial newswire