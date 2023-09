Fondateur de Rawkus Entertainment, de la Fondation Quadrivium et de Lupa Systems LLC, James Rupert Murdoch est un entrepreneur et un homme d'affaires américain qui a été à la tête de 9 sociétés différentes et occupe actuellement le poste de président-directeur général de 21st Century Fox America, Inc. et de président-directeur général de Lupa Systems LLC. Il est également membre du conseil d'administration de 11 autres sociétés. Au cours de sa carrière, il a été président de Rawkus Entertainment, président de Sky Ltd, président exécutif et directeur général de News Corp UK & Ireland Ltd, président de Sky Italia Srl, président et directeur général de STAR Group Ltd, membre du conseil de surveillance de Sky Deutschland GmbH, directeur général et directeur de TFCF Corp et directeur non exécutif de Genelabs Technologies, Inc.

Principales sociétés Lupa Systems LLC Chief Executive Officer Seven Islands, Inc. Chairman