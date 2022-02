L'australien Crown Resorts soutient l'offre de 6,3 milliards de dollars de Blackstone, mettant ainsi fin à l'ère Packer.

Crown Resorts Ltd a soutenu un rachat de 6,3 milliards de dollars par le géant du capital-investissement Blackstone Inc. lundi, offrant ainsi au milliardaire James Packer une porte de sortie de la société de casino australienne en proie à des scandales et à des revers réglementaires.

James Packer va encaisser ses jetons une décennie et demie après avoir créé Crown pour s'éloigner de l'empire médiatique de la famille Packer et tenter de réinventer la dynastie en tant qu'entreprise de jeux d'argent.

L'offre en numéraire de 13,10 dollars australiens valorise Crown en dessous du prix de son action en 2019, avant les restrictions COVID-19 et les enquêtes réglementaires préjudiciables dans les trois États où il opère, mais le directeur général Steve McCann a déclaré qu'elle offrait une certitude bien nécessaire aux actionnaires.

L'action Crown a augmenté de 2% à 12,65 dollars australiens lundi.

"Lorsque vous envisagez un changement de contrôle, il ne s'agit pas du cours et des bénéfices d'aujourd'hui", a déclaré Steve McCann aux analystes lors d'une conférence téléphonique, en réponse à une question visant à savoir si la décision de la société tenait compte des échanges post-pandémie et de l'examen réglementaire intense.

"C'est une évaluation beaucoup plus large. C'est un prix assez juste".

Blackstone, qui détient déjà environ 10% de Crown, reprendra une société soumise à l'examen des régulateurs après que des enquêtes officielles ont révélé qu'elle avait sciemment traité avec des organisations criminelles puis trompé les autorités à ce sujet.

La licence de jeu pour le gratte-ciel casino de 2,2 milliards de dollars australiens https://www.reuters.com/business/australias-crown-targets-2022-opening-troubled-sydney-casino-2021-12-12, le fleuron de Crown à Sydney, reste suspendue, plus d'un an après son ouverture prévue. La principale source de revenus de Crown, son casino de Melbourne https://www.reuters.com/business/australias-crown-branded-disgraceful-gets-two-years-fix-melbourne-casino-2021-10-25, doit fonctionner avec un superviseur nommé par le gouvernement pendant deux ans.

"S'orienter vers une nouvelle structure de propriété est une première étape importante pour résoudre les nombreuses préoccupations réglementaires qui ont été soulignées", a déclaré Angus Gluskie, directeur général de White Funds Management, qui détient des actions Crown.

John Ayoub, gestionnaire de portefeuille chez Wilson Asset Management, qui détient également des actions Crown, a soutenu la décision de soutenir l'opération - la quatrième tentative de Blackstone.

"À la lumière de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est un bon résultat pour toutes les parties concernées", a déclaré M. Ayoub.

En tant que principal actionnaire de Crown avec 37 % de la société, le vote de M. Packer sera déterminant pour atteindre le seuil de 75 % d'approbation par les actionnaires. Un porte-parole de Packer, qui repartirait avec environ 3,3 milliards de dollars australiens, a refusé de commenter.

Chris Tynan, directeur général senior et responsable de l'immobilier chez Blackstone Australie, a déclaré dans un communiqué que la société était "très heureuse d'avoir conclu un accord de mise en œuvre contraignant avec Crown."

LA FIN D'UNE ÈRE

Packer s'est retiré de la vie d'entreprise depuis des années et une décision de soutenir l'accord mettrait effectivement fin à l'une des dynasties d'affaires les plus légendaires d'Australie.

Le grand-père journaliste de Packer, Frank Packer, a créé en 1936 Australian Consolidated Press, un géant de la presse et des magazines qui a dominé le paysage médiatique du pays pendant plus d'un demi-siècle.

L'influence démesurée de l'empire médiatique a été renforcée sous le contrôle de Kerry Packer, le fils de Frank et le père de James, jusqu'à la mort de Kerry en 2005.

James, cependant, a donné une nouvelle direction à l'entreprise familiale, en divisant la société mère Publishing and Broadcasting Ltd en Consolidated Media Holdings pour conserver les actifs traditionnels et Crown Ltd, qui a été le fer de lance de ses ambitions dans le secteur des jeux d'argent. Il vend rapidement les actifs médiatiques.

Mais Crown connaît de graves difficultés en l'espace d'une décennie. Alors qu'il mettait en œuvre des plans d'expansion rapide à Macao, Las Vegas et en Australie, 19 membres du personnel de la société ont été emprisonnés en Chine (https://www.reuters.com/world/asia-pacific/australias-crown-resorts-settles-lawsuit-2016-china-marketing-94-million-2021-10-28) pour avoir enfreint les lois de ce pays interdisant la commercialisation des jeux d'argent.

Cela a entraîné un retrait abrupt de toutes les opérations à l'étranger, tandis que Packer lui-même a commencé à s'éloigner de la vie d'entreprise, quittant les conseils d'administration de Crown et de son véhicule d'investissement privé, CPH Holdings.

L'accord de Blackstone doit encore être approuvé par les autorités réglementaires. Une réunion des actionnaires pour voter sur l'opération est prévue au cours du trimestre de juin.

(1 dollar = 1,4025 dollar australien)