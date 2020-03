Lockheed Martin : nouveau directeur général en juin

Lockheed Martin annonce la nomination de James Taiclet comme directeur général (CEO) à partir du 15 juin, succédant alors à Marillyn Hewson qui restera néanmoins présidente du conseil d'administration du groupe de défense. James Taiclet est membre du conseil d'administration depuis 2018 et occupe parallèlement les fonctions de PDG d'American Tower -société de gestion d'infrastructures mobiles pour opérateurs télécoms- depuis 2004.Par ailleurs, Frank St.John, actuellement à la tête de l'activité systèmes rotatifs et de missions, deviendra directeur opérationnel (COO) de Lockheed Martin le 15 juin, et sera alors remplacé dans ses fonctions actuelles par Stephanie Hill.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.