JPMorgan Dimon se rend à Taïwan pour rencontrer son personnel et ses clients -source

La visite de M. Dimon à Taipei, où JPMorgan a une présence bancaire depuis 1970, intervient dans un contexte de tensions accrues sur l'île démocratiquement gouvernée, que Pékin revendique comme son propre territoire. Taïwan rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine.

Mais la Chine, qui s'irrite des visites de fonctionnaires étrangers à Taïwan, a tendance à ignorer les voyages de dirigeants d'entreprise, qui se tiennent généralement à l'écart de la politique.

"Les Chinois sont beaucoup plus préoccupés par les contacts du gouvernement américain avec Taïwan que par les entreprises privées et les banques qui font des affaires", a déclaré Andrew Collier, directeur général d'Orient Capital Research à Hong Kong.

"Tant que les dirigeants se tiennent à l'écart des déclarations politiques, ils devraient être en mesure de passer les tests décisifs de la Chine.

Lors de son voyage, M. Dimon rencontrera des employés et des clients de la banque, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car les plans n'étaient pas publics, tout en ajoutant qu'aucune réunion n'était prévue avec des responsables taïwanais.

Un porte-parole de JPMorgan s'est refusé à tout commentaire.

Bloomberg a été le premier à rapporter cette information.

Dans le cadre de sa tournée asiatique, M. Dimon se rendra également en Corée du Sud après son voyage à Taïwan, a indiqué la source.

JPMorgan emploie plus de 500 personnes à Taïwan, où elle fournit des services de banque d'affaires et d'investissement, de banque commerciale et de gestion d'actifs de pensions publiques.

Les voyages à Taïwan de responsables de Wall street sont rares car leur présence commerciale y est limitée, alors que les cadres américains du secteur technologique s'y rendent fréquemment car l'île est un producteur clé de semi-conducteurs. Le directeur général de Nvidia Corp, Jensen Huang, s'est rendu à Taïwan cette semaine à l'occasion d'un salon professionnel, tout comme le directeur général d'Intel Corp, Pat Gelsinger, le mois dernier.

La dernière visite publiquement connue de M. Dimon à Taipei remonte à 2014, lorsqu'il avait rencontré le président de l'époque, Ma Ying-jeou. Mais il n'est pas prévu que la présidente Tsai Ing-wen rencontre M. Dimon, a déclaré son bureau vendredi.

Un fonctionnaire de la Commission de surveillance financière de l'île a déclaré qu'il n'était pas prévu de rencontrer M. Dimon.

M. Dimon, qui a renforcé la présence de la banque en Chine ces dernières années, a rencontré cette semaine le secrétaire du parti communiste de Shanghai, Chen Jining, qui attend de la banque qu'elle encourage les investissements dans ce centre commercial.

M. Dimon est favorable à un "dérisquage" Est-Ouest plutôt qu'à un découplage, a-t-il déclaré lors du JPMorgan Global China Summit, un événement de trois jours qui s'est tenu dans la ville mercredi. Les États-Unis et la Chine ont besoin d'un "engagement réel" sur les questions de sécurité et de commerce, a-t-il ajouté.