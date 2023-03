JPMorgan déclare que le PDG Dimon "n'est pas pertinent" dans le cadre du procès concernant les liens de la banque avec Epstein.

Dans un dépôt mardi au tribunal fédéral de Manhattan, JPMorgan a accusé le territoire de faire de la propagande pour attirer l'attention des médias en exigeant des documents de Dimon de 2015 à 2019.

La plus grande banque américaine a déclaré que Dimon n'était impliqué dans aucune décision concernant le compte d'Epstein, et qu'elle avait baissé le financier comme client en 2013.

Elle a également qualifié la demande des Îles Vierges américaines d'"expédition de pêche", après que le territoire ait obtenu une "énorme quantité" d'informations dans le cadre d'un litige contre la succession d'Epstein, où elle a récupéré plus de 105 millions de dollars.

"Dimon n'est pas pertinent dans cette action", a déclaré JPMorgan. "S'il y avait des preuves à l'appui de la découverte de JPMC de 2014 à 2019, USVI les aurait trouvées."

Les avocats des îles Vierges américaines n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Dans un dépôt judiciaire du 23 février, le territoire avait qualifié Dimon de "source probable d'informations pertinentes et uniques" concernant les décisions de garder Epstein comme client, et les discussions sur les références d'Epstein à des clients potentiels éminents et riches.

Les îles Vierges américaines demandent des dommages-intérêts à JPMorgan pour avoir manqué des signaux d'alarme concernant la mauvaise conduite d'Epstein sur Little St. James, une île privée qu'il y possédait.

Mardi, JPMorgan a également demandé à un juge de rejeter une demande des victimes d'Epstein pour obtenir plus de documents pour leur propre procès.

Les deux affaires portent en partie sur la relation d'Epstein avec Jes Staley, un ancien chef de la banque privée de JPMorgan qui a reconnu avoir eu une amitié avec Epstein mais a nié être au courant de ses crimes présumés.

Epstein est mort en août 2019 à l'âge de 66 ans dans une cellule de prison de Manhattan alors qu'il attendait son procès pour des accusations de trafic sexuel.

Dimon et Staley, qui a ensuite occupé le poste de directeur général de Barclays Plc, ne sont pas défendus dans les deux procès.

L'affaire est la suivante : Gouvernement des Îles Vierges américaines contre JPMorgan Chase Bank NA, Tribunal de district des États-Unis, District Sud de New York, n° 22-10904.