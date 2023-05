JPMorgan's Dimon dit que les Etats-Unis et la Chine doivent avoir un "engagement réel".

"Vous ne parviendrez pas à résoudre ces problèmes si vous restez assis de l'autre côté du Pacifique à vous engueuler. J'espère donc que nous aurons un véritable engagement", a déclaré M. Dimon, répondant à une question sur le découplage sino-américain lors du JPMorgan Global China Summit, qui se tient pendant trois jours à Shanghai.

M. Dimon a déclaré que les différends entre les deux pays en matière de sécurité et de commerce libre et équitable étaient tous "résolubles" et qu'il était favorable à un "dérisquage" Est-Ouest plutôt qu'à un découplage, alors que les tensions entre les deux superpuissances s'intensifient.

Ces dernières années, la banque américaine a renforcé sa présence en Chine en acquérant de nouvelles licences ou en augmentant ses participations dans les secteurs des valeurs mobilières, des fonds et des contrats à terme.

M. Dimon se rend en Chine pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En 2021, il avait dit en plaisantant que JPMorgan survivrait au parti communiste chinois, ce qui avait suscité l'indignation en Chine et l'avait amené à exprimer ses regrets.