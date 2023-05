(Reuters) - Le directeur général de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, a déclaré lors d'une déposition vendredi qu'il n'avait jamais rencontré ou communiqué avec le délinquant sexuel et ancien client de la banque Jeffrey Epstein, a déclaré la banque.

La plus grande banque américaine fait face à des poursuites en dommages et intérêts de la part de femmes qui affirment qu'Epstein les a agressées sexuellement, et de la part des Iles Vierges américaines, où le financier défunt avait une maison.