Les victimes de Jeffrey Epstein demandent une nouvelle déposition du PDG de JPMorgan Dimon

Dans une lettre adressée au juge de district Jed Rakoff à Manhattan, les avocats ont déclaré que le rappel des dirigeants était nécessaire parce que JPMorgan a tardé à produire des documents pertinents, dont plus de 1 500 ont été produits après la déposition de M. Dimon le 26 mai.

Les avocats ont déclaré que ces documents comprenaient des discussions sur un examen interne mené après la mort d'Epstein en août 2019, ainsi qu'une chronologie de 22 pages de courriels comprenant des messages entre Epstein et Jes Staley, qui a autrefois supervisé la gestion des actifs chez JPMorgan.

Epstein a été client de JPMorgan de 1998 à 2013. Il est mort d'un suicide apparent dans une cellule de la prison de Manhattan en août 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel.

Les autres cadres que les avocats veulent rappeler sont Mary Erdoes, qui dirige l'activité de gestion de patrimoine et d'actifs de JPMorgan, et Mary Casey, ancienne banquière privée d'Epstein.

Darin Oduyoye, porte-parole de JPMorgan, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à de nouvelles dépositions.

"Les plaignants aiment les gros titres, mais aucun temps utile ne changera le fait que Jamie Dimon n'a jamais rencontré cet homme, n'a jamais travaillé avec lui et aurait souhaité, avec le recul, que cet homme n'ait jamais été un client", a déclaré M. Oduyoye.

Dans sa déposition, M. Dimon a déclaré qu'il avait à peine entendu parler d'Epstein avant l'arrestation du financier.

JPMorgan est également poursuivie au sujet d'Epstein par les îles Vierges américaines, où le financier aurait également abusé de victimes sur une île privée dont il était propriétaire.

La banque poursuit M. Staley pour couvrir les pertes qu'elle pourrait subir dans les deux procès.

M. Staley, qui a été PDG de Barclays de 2015 à 2021, devrait être auditionné samedi.

L'affaire est Jane Doe 1 v JPMorgan Chase & Co, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-10019.