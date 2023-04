Selon M. Dimon, la crise bancaire américaine n'est pas terminée et elle aura des répercussions à long terme.

"La crise actuelle n'est pas encore terminée, et même lorsqu'elle sera derrière nous, elle aura des répercussions pendant des années", a écrit M. Dimon dans un message annuel de 43 pages couvrant un éventail de sujets allant des performances de JPMorgan à la géopolitique et à la réglementation.

Des nuages d'orage menacent toujours l'économie, comme il y a un an, a déclaré M. Dimon, le directeur général du plus grand créancier américain. De plus, le système bancaire est soumis à de nouvelles tensions après la faillite de la Silicon Valley Bank et le sauvetage de Credit Suisse par UBS le mois dernier.

"La probabilité d'une récession a augmenté sur le marché", a écrit M. Dimon. "Et même si la situation n'a rien à voir avec celle de 2008, on ne sait pas exactement quand la crise actuelle prendra fin. Elle a provoqué beaucoup de nervosité sur le marché et va clairement entraîner un certain resserrement des conditions financières, les banques et autres créanciers devenant plus conservateurs."

Malgré cela, il n'est pas certain que les disruptifs ralentiront les dépenses de consommation qui sont le moteur de l'économie américaine, a écrit M. Dimon.

Les risques qui ont conduit à la crise actuelle étaient "cachés à la vue de tous", a écrit M. Dimon, citant l'exposition aux taux d'intérêt et le niveau des dépôts non assurés à la Silicon Valley Bank.

Il a toutefois minimisé les similitudes avec la crise financière mondiale. Alors que le krach de 2008 a touché de grandes banques, des créanciers hypothécaires et des assureurs ayant des interconnexions mondiales, "la crise bancaire actuelle implique beaucoup moins d'acteurs financiers et moins de problèmes à résoudre", a déclaré M. Dimon.

Après avoir pris la tête de JPMorgan en 2006, M. Dimon a présidé aux acquisitions de la banque d'investissement en difficulté Bear Stearns et de Washington Mutual, la caisse d'épargne et de crédit dont la faillite a été la plus importante de l'histoire des États-Unis.

Lors de la crise actuelle, M. Dimon a de nouveau joué un rôle central en aidant à mettre en place une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars pour la First Republic Bank auprès de 11 grands créanciers.

JPMorgan, Bank of America Corp, Citigroup et Wells Fargo & Co se sont engagés à hauteur de 5 milliards de dollars chacun, suivis par Morgan Stanley et Goldman Sachs, avec 2,5 milliards de dollars chacun.

Toute nouvelle réglementation en réponse aux dernières turbulences devrait être "réfléchie", y compris des règles plus claires pour traiter les banques en faillite, a écrit M. Dimon. "Les exigences erratiques en matière de capital pour les tests de résistance et l'incertitude constante concernant les réglementations futures nuisent au système bancaire sans le rendre plus sûr.

M. Dimon s'en prend également aux sociétés financières non bancaires, qui sont devenues de plus en plus compétitives par rapport aux banques en ce qui concerne les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et la tenue de marché.

"Les établissements de crédit non bancaires seraient-ils en mesure de fournir des crédits lorsque leurs clients en ont le plus besoin ? "Personnellement, je doute que beaucoup d'entre eux soient en mesure de le faire.