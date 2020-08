Jan Brockmann Age : 53 Patrimoine public : 332 454 USD Principales sociétés : AB Electrolux (publ) Biographie : Jan Brockmann holds the position of Chief Operating Officer & Executive Vice President of Electrolux » Lire la suite Electrolux : le directeur opérationnel sur le départ 0 18/08/2020 | 12:44 Envoyer par e-mail :

Aucun remplaçant n'a été désigné pour le moment, indique le groupe, qui précise néanmoins s'être mis à la recherche d'un successeur à ce cadre dirigeant qui était arrivé en provenance de Volkswagen en 2010.



avait rapidement pris le poste de directeur technologique, dès 2011, avant d'être nommé directeur opérationnel en 2015.



A noter que le groupe industriel allemand Bosch a annoncé ce matin que Brockmann prendrait la présidence de sa branche de thermotechnologie, qui regroupe ses activités d'équipements de chauffage et de chaudières, à compter du mois de novembre.



Il s'agit d'une division qui génère un chiffre d'affaires annuel de 3,6 milliards d'euros pour un effectif de quelque 14.500 salariés.



Le fabricant d'électroménager suédois Electrolux a annoncé mardi que son directeur opérationnel, Jan Brockmann , quitterait le groupe au mois de septembre.Aucun remplaçant n'a été désigné pour le moment, indique le groupe, qui précise néanmoins s'être mis à la recherche d'un successeur à ce cadre dirigeant qui était arrivé en provenance de Volkswagen en 2010. Jan Brockmann avait rapidement pris le poste de directeur technologique, dès 2011, avant d'être nommé directeur opérationnel en 2015.A noter que le groupe industriel allemand Bosch a annoncé ce matin que Brockmann prendrait la présidence de sa branche de thermotechnologie, qui regroupe ses activités d'équipements de chauffage et de chaudières, à compter du mois de novembre.Il s'agit d'une division qui génère un chiffre d'affaires annuel de 3,6 milliards d'euros pour un effectif de quelque 14.500 salariés.