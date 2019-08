La valeur du jour en Europe - LAFARGEHOLCIM : les investisseurs convaincus du premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LafargeHolcim grimpe de 1,19% à 44,94 francs suisses, les investisseurs saluant les résultats du premier semestre 2019. Sur la période, le spécialiste des matériaux et des solutions de construction a dégagé un bénéfice net ajusté en hausse de 110% à 780 millions de francs suisses. Pour sa part, l’Ebitda récurrent progresse de 7,2% à 2,7 milliards. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 13,1 milliards de francs suisses, en croissance de 3,5% en comparable" Nous avons réalisé un premier semestre solide et poursuivi avec succès notre stratégie de croissance rentable. Tous les secteurs d'activité ont contribué à ce succès et à la croissance toujours surproportionnelle de la rentabilité ", a commenté Jan Jenisch , CEO.Sur les six premiers mois de l'année, LafargeHolcim a par ailleurs réduit son endettement. Celui-ci s'élève désormais à 11,34 milliards, soit une baisse de 30%.Concernant 2019, les perspectives du groupe demeurent inchangées, la forte demande du marché mondial devant se poursuivre pour le reste de l'exercice."Nous exécutons notre Stratégie 2022 - " Bâtir pour la croissance " à pleine vitesse et nous sommes confiants d'atteindre nos objectifs pour 2019", a ajouté Jan Jenisch Ainsi, LafargeHolcim vise pour l'ensemble de l'exercice une croissance du chiffre d'affaires de 3% à 5% à périmètre et changes constants et une croissance de l'Ebitda récurrent avant IFRS16 d'au moins 5% à périmètre et taux de change constants.